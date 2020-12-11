Ödül tartışması

İki sanatçı arasında patlak veren tartışma Kurtlar Vadisi ve Payitaht Abdülhamit dizisinin yıldızı Hakan Boyav’ın verdiği bir röportajla başladı. Boyav “Türkiye’de ödül almak için ya solcu olacaksınız ya da oradan birilerine yakın olacaksınız” dedi. Ardından bu tezini güçlendirmek için geçmişten bir örnek verdi. Barda filmindeki performansıyla 2008’de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildiği SİYAD ödülünü alamadığını belirten Boyav, “Ödüller bir açıklandı son derece kötü bir filmde, bir abimiz sadece solcu olduğu için ödül almış” demişti. O yarışmada kast ettiği ödülü alan isim ise İlyas Salman’dı. Bu noktada İlyas Salman sosyal medya üzerinden Boyav’a seslendi ve “Sana en azından sağcısın diye ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar Hakan” diye yazdı. Hakan Boyav, İlyas Salman’ın bu çıkışıyla ilgili Hürriyet’e konuştu, şunları söyledi:

SİYASETE KAYMASIN

Programda, meslek içerisinde de zaman zaman dile getirilen ödül sistemi ve o sistemin işleyişine yönelik görüşlerimi anlattım. Röportajın tamamını dinlerseniz sanatın yapıcılığından, birleştiriciliğinden bahsettiğimi, bir ödül verilecekse sanatçılara sadece ve sadece ‘meslek gözlüğü’ ile bakılması, konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini söylediğimi duyarsınız. 45 dakika süren mesleki bir sohbetten 2 dakikalık bir bölüm alınarak konunun söylediğimin tam aksine, siyasete indirgenmesi ve üzerinden gündem yaratılmaya çalışılmasına çok şaşırdım. ‘Siyasi gözlükleri bırakalım, biz sanatçılar birleşelim’ demişken sözlerimin ısrarla sağ-sol tartışmasına çekilmek istenmesi entelektüelce değil.

İSİM ZİKRETMEDİM

Röportajının içinde ya da herhangi bir yerinde İlyas Salman’ın adını dahi zikretmedim. Ödüller tartışılabilir de, pekâlâ ‘Ben hak etmiştim başkası aldı’ da denilebilir. Bunlar mesleki anlamda tartışmaya açık konular. Ben gayet kibar bir şekilde, isim ya da hakaret içeren bir kelime kullanmadan ödül mekanizmasını eleştirdim. Sen de çıkar ‘Hayır kardeşim, sandığın kadar yetenekli değilsin’ dersin. Biter gider. İlyas Salman da medeni bir şekilde mesleki bir yorum yapmış, söylediği doğrudur- yanlıştır tartışılır ama o da sonuçta kendi açısından yaşadığı durumu dile getirmiştir. Bundan daha normal mesleki bir konuşma olamaz. Zaten kızgın da değilim. Tepkim söylediklerimin siyasi bir zemine oturtulup, bağlamından koparılarak sağ- sol tartışmasına çekilmesine.

BANA ROL BİLE VERMİYORLAR

2008’de “Sis ve Gece”deki rolü ile o ödülün sahibi olan İlyas Salman ise sosyal medya hesabından “Sana en azından sağcısın diye ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar, Hakan” yazdı.