Ödül Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Günlük hayatta çok fazla kullanılan ödül kelimesinin eş anlamlısı merak edilmektedir. Türkçe zengin bir dil olması ile birlikte ödül gibi birçok kelimenin eş anlamlısı vardır. Bir başarıya karşılık olarak verilen her türlü duruma, ödül denilmektedir. Ödül kelimesinin yerine eş anlamlısı olan mükafat kelimesi de tercih edilebilmektedir. Her ikisi aynı anlama gelmekle birlikte hangisi kullanılırsa kullanılsın anlam değişmemektedir. İşte ödül kelimesine ait merak edilen eş anlamları ve detayları.
Ödül kelimesinin sadece bir tane eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.
TDK'ya göre ödül kelimesinin eş anlamlısı mükafattır. Bir başarı karşılığında verilen armağan anlamına gelen ödül kelimesi yerine mükafat kelimesinin kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yazılışları farklı olsa da anlamları aynıdır ve verilen armağanı belirtmektedir. Özellikle yaşı fazla olan kişiler, ödül yerine mükafat kelimesini kullanmaktadır.
Türkçede eş anlamlı kelimeler son derece önemli olmakla birlikte ödül eş anlamlısı gibi bir soru, birçok kurumun yapacağı sınavda çıkabilmektedir. Ödülün eş anlamlısı gibi bir soru ile karşılaşılırsa, cevabın mükafat olacağı bilinmeli ve şıklarda aranmalıdır. Ödül ve müfakatın aynı cümle içerisinde geçmesi, kimi zaman anlam bozukluklarına neden olabilmektedir. Anlam bozukluklarını gidermek için ödül kelimesinin kullanıldığı zaman, mükafat kelimesi kullanılmamalıdır.
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