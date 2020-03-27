Ödül Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Ödül kelimesinin sadece bir tane eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

Ödül Eş Anlamlısı

TDK'ya göre ödül kelimesinin eş anlamlısı mükafattır. Bir başarı karşılığında verilen armağan anlamına gelen ödül kelimesi yerine mükafat kelimesinin kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yazılışları farklı olsa da anlamları aynıdır ve verilen armağanı belirtmektedir. Özellikle yaşı fazla olan kişiler, ödül yerine mükafat kelimesini kullanmaktadır.

Türkçede eş anlamlı kelimeler son derece önemli olmakla birlikte ödül eş anlamlısı gibi bir soru, birçok kurumun yapacağı sınavda çıkabilmektedir. Ödülün eş anlamlısı gibi bir soru ile karşılaşılırsa, cevabın mükafat olacağı bilinmeli ve şıklarda aranmalıdır. Ödül ve müfakatın aynı cümle içerisinde geçmesi, kimi zaman anlam bozukluklarına neden olabilmektedir. Anlam bozukluklarını gidermek için ödül kelimesinin kullanıldığı zaman, mükafat kelimesi kullanılmamalıdır.