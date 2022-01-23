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Ödül gibi ceza onandı

#Nurtaç Canan#Ragıp Canan#DAVA
Ödül gibi ceza onandı

Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme heyeti, eş Ragıp Canan'a 9 yıl hapis cezası vermişti. Nurtaç Canan kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirterek istinaf başvurusunu reddetti.

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İstanbul Zeytinburnu’nda 4 Haziran 2020 günü, Ragıp Canan 25 yıllık eşi Nurtaç Canan’a kurşun yağdırıp ölüme terk etmişti. Nurtaç Canan’ın yere kanıyla “Beni Ragıp vurdu” yazdığı cani kocaya ‘kasten yaralama’ suçundan 9 yıl hapis cezası verilmişti. Kararın ardından duruşma savcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nurtaç Canan ve Ragıp Canan karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin doğru karar verdiğini belirterek tüm itirazları reddetti ve kararı onadı.

‘UMUDUMU KAYBETTİM’

Ölümden dönen Nurtaç Canan, “Kararı Yargıtay’a taşıyacağız. Umudumu kaybettim. Hayatım boyunca kazandığımla ona baktım. 5 kuruşu yok. Çıktığında o 5 kurşunu da kafama sıkacak. Sadece benim için değil ailem için de tehlike bu adam” dedi. 

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#Nurtaç Canan#Ragıp Canan#DAVA

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