Ödül gibi ceza onandı... 11 bıçak darbesi canavarca değilmiş

Haberin Devamı

Denizli’de 27 Ekim 2021 tarihinde Gıda Mühendisi Şebnem Şirin (25) ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin’in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

TELEFONDA ŞÜPHELİ MESAJ

Vahşi cinayetle ilgili Zıbıncı hakkında ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yapılan incelemede Zıbıncı’nın telefonunda, “...Sevdiğim kız Şebnem, şu an yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Artık yokuz...” şeklinde not bulundu.

Haberin Devamı

Sanık Zıbıncı savunmasında, genç kızın kendisini kıskandığını, tartışmaya başladıklarını ileri sürerek, “Bana doğru bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum” iddiasında bulundu. Yapılan yargılamada mahkeme, sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verirken herhangi bir indirim de yapmadı. Mahkeme kararında, sanığın cinayeti önceden tasarladığına ilişkin bir delil bulunmadığını savundu. Kararda, genç kızın vücudunda her ne kadar 11 bıçak darbesi bulunsa ve canavarca hisle işlendiği iddia edilse de ölümünün boğaz kısmındaki tek bıçak kesisi sonucu meydana geldiği de ifade edildi.

AİLESİ KARARA İTİRAZ ETTİ

Genç kızın ailesi, sanığın ‘tasarlayarak ve eziyet çektirerek’ cinayeti işlediği bu nedenle sanığa az ceza verildiğini savunarak karara itiraz etti. Anne Pervin Tokat ise sanığın, kızını uyurken öldürdüğünü iddia etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da suç vasfının beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme olması gerektiğini belirterek, temyiz başvurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 6 Şubat tarihinde, sanığın daha az ceza almasına neden olan ‘kasten öldürme’ suçundan verilen müebbet hapis cezasını onanmasına karar verdi. Kararda, sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanmadığı, bu nedenle tasarlamanın koşullarının bulunmadığı belirtildi.

‘YETERLİ KANIT BULUNAMADI’

Kararda eziyet çektirerek öldürme yönünde ise “Dairemizin yerleşik kararlarında eziyet çektirerek öldürmenin, öldürme kastının yanında işkence ya da eziyet çektirme kastını içeren, ölümü meydana getirme bakımında zorunlu olmayan ve ölüme takaddüm eder vahşice hareketler olarak tanımlanması karşısında, sanığın eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğini kabule yeterli her türlü kuşkudan uzak, yeterli ve kesin kanıt bulunmadığı” belirtildi.

Haberin Devamı

Kararda, sanığın savunmalarının aksine maktulden sanığa yönelen haksız söz veya davranış bulunmadığı, mahkemenin sanığa verdiği cezadan takdir indirimi yapmamasının da yasal ve yerinde olduğu belirtildi.