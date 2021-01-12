ODTÜ’lülere pankarttan beraat

Davanın ilk duruşmasına az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğrencileri Beştepe’de kabul ederek görüşüp çay ikram etmişti. Bu görüşmenin ardından Erdoğan şikayetinde vazgeçmişti. Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu davanın karar duruşması dün yapıldı. Savunmaları dinleyen mahkeme 4 öğrenci ile Ş.D.’nin ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan beraatına karar verdi.