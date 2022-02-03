ODTÜ’lü mucidin robot ‘Tosun’u

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2019’da girdiği üniversite sınavında sayısalda 671’inci olan Kaan Demirkoparan, çalışmalarını şöyle anlattı: “Her şey 6 yaşımda babamın bana bir lehim makinesi alıp lehim yapmayı öğretmesiyle başladı. 8 yaşımda ilk uzaktan kumandalı arabamı, 9 yaşımda kovası fonksiyonel olarak çalışan ilk uzaktan kumandalı kepçemi yaptım. Lisede ise model uçaklarla uğraşmaya başladım. Ailecek yayla çorbasını çok severiz. Annem uzun süre karıştırmaktan yoruluyordu, onun için de bir çorba karıştırma makinesi tasarladım. Sonrasında bilgi birikimim arttıkça yüksek teknolojiye ve savunma sistemlerine doğru yöneldim.”

8 NAMLUYLA MİLİMETRİK NİŞAN

Gelişen teknoloji ve bilgi birikimiyle kolları sıvayan Kaan Demirkoparan, 120 kilo ağırlığında, 10 kilometre menzili olan bir kara savunma aracı tasarladı. Kaan Demirkoparan, adı Tosun olan robotun hikayesini şu sözlerle anlattı: “Babam yıllar önce daha ilkel bir versiyonunu yapmak istemiş. Çalışmaları sırasında robot sinyalizasyonunu kaybetmiş ve bir anda kendi kendine ilerlemeye başlayıp tahta kapıyı kırmış. Hem bu nedenle hem de 120 kiloluk ağırlığı nedeniyle adını Tosun koyduk. Tosun’un 8 namlusu ve elektrikli bir ateşleme sistemi var. O sistem barutu, barut ise attığı çelik bilyeleri ateşliyor. Üzerindeki yazılım ve benim entegre ettiğim milimetrik nişan alma sistemi sayesinde bir soda şişesinin üzerindeki kapağı vuracak kadar hassas.”