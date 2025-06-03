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ODTÜ’den liseliler için bir ilk... Mühendislik yaz okulu açılıyor

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#ODTÜ#ORTA Doğu Teknik Üniversitesi#Mühendislik Yaz Okulu
ODTÜ’den liseliler için bir ilk... Mühendislik yaz okulu açılıyor
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 07:00

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), liseliler için Türkiye’nin ilk ‘Mühendislik Yaz Okulu’nu açıyor. ODTÜ Mühendislik Yaz Okulu, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen bilim kamplarından farklı olarak öğrencilere mühendislik çalışmalarının içinde yer alma imkânı sunacak.

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İki dönem olarak planlanan projede her döneme 100’er öğrenci seçilecek. Seçilen öğrenciler iki hafta boyunca ODTÜ akademisyenlerinden kapsamlı mühendislik bilgisi edinirken, laboratuvarlarda deneyler yapacak.

‘DERİNLEMESİNE İNCELEYECEKLER’

ODTÜ Mühendislik Lise Yaz Kampı koordinatörü, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Eren Kalay, yaz okulunu şöyle anlattı:

“Öğrenciler, nanoteknoloji, havacılık, uzay, yapay zekâ gibi sıkça duydukları ama derinlemesine keşfetme imkânı bulamadıkları konuları, bu alanlarda çalışan dünyaca ünlü ODTÜ’lü akademisyenlerle birlikte ele alacaklar. Kamp süresince öğrencilerimizden takım olarak bir mühendislik projesini tamamlamasını da bekliyoruz. Amacımız, gençlerin mühendisliği sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir düşünme ve problem çözme biçimi olarak deneyimlemelerini sağlamak.”

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Yaz okulunun birinci dönemi 30 Haziran - 11 Temmuz, ikinci dönemi 25 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Programa başvurular metusummerschool.org internet sitesi üzerinden başladı.

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#ODTÜ#ORTA Doğu Teknik Üniversitesi#Mühendislik Yaz Okulu

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