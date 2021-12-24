ODTÜ'de görevli öğretim üyesi Tanju Aksoy'a uyuşturucu ticaretinden 22 yıl hapis istemi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ezber bozucu başarılar elde ediliyor dedi ve ekledi: En yoğun günler...'Ezber bozucu başarılar elde ediliyor' dedi ve ekledi: En yoğun günler...#Milli Savunma Bakanı
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: Detaylar belli olduİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: Detaylar belli oldu#Kademeli Elektrik Faturası
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Turkovac aşısında çok önemli gelişme İlk sevkiyat yapıldıTurkovac aşısında çok önemli gelişme! İlk sevkiyat yapıldı#Turkovac
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
Sibirya soğukları... Kent resmen dondu: Kirpikleri buz tuttuSibirya soğukları... Kent resmen dondu: Kirpikleri buz tuttu#KARS
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Beşiktaşta tarihi keşif: Tam 5500 yıllık... Nadir bulunuyorBeşiktaş'ta tarihi keşif: Tam 5500 yıllık... Nadir bulunuyor#Keşif
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...#Balistik Füze
Gizemli hastalık paniği... Risk grubu ve semptomlar belli oldu'Gizemli hastalık' paniği... Risk grubu ve semptomlar belli oldu#Güney Sudan
Ünlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit ettiÜnlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit etti#Chris Noth
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası#Faruk Tınaz
HABERLERGündem Haberleri

ODTÜ'de görevli öğretim üyesi Tanju Aksoy'a uyuşturucu ticaretinden 22 yıl hapis istemi

#Ankara#ODTÜ#Tanju Aksoy
ODTÜde görevli öğretim üyesi Tanju Aksoya uyuşturucu ticaretinden 22 yıl hapis istemi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy hakkında evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı suçlamasıyla 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamedeki ifadesine göre Aksoy, "Satıcı değil kullanıcıyım" şeklinde kendini savundu.

Haberin Devamı

Ankara polisi, 30 Haziran'da ihbar üzerine Çankaya'da Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenledi. Evin teras katında saksıların içinde Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada da uyuşturucu madde tartmada kullanılan hassas terazi bulundu. Ev sahibi ODTÜ öğretim görevlisi Tanju Aksoy ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Tanju Aksoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı; arkadaşı S.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Tanju Aksoy hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Aksoy'un evinde yapılan aramada, 201 kök saksıya dikilmiş Hint keneviri, 210 gram koparılmış ve kurutulmuş Hint keneviri, 16 gram 'marihuana' diye adlandırılan uyuşturucu madde, 320 gram hint keneviri tohumu, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ile çeşitli uyuşturucu hapların ele geçirildiği yer aldı.

'SATICI DEĞİL KULLANICIYIM'

Haberin Devamı

İddianamede ifadesine yer verilen Aksoy, uyuşturucuya 2000 yılında gidip, bir süre kaldığı ABD'de başladığını söyleyerek, "Türkiye'ye döndüğümde uyuşturucu kullanmaya devam ettim; ancak daha sonraları satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle geçen yıl kasım ayında taşındığım evde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021'de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kuruttum. Bu şekilde suçlamaları kabul ediyorum; ancak hiç kimseye uyuşturucu satmadım" dedi.

Tanju Aksoy, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazinin evinde bulunmasıyla ilgili ise "Torbacıların bana verdiği tohumların doğruluğunu ölçmek için kandırılmamak için almıştım" dedi.

22 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

İddianamede, dikili ve sökülü vaziyetteki Hint keneviri kök sayısı, bunlardan elde edilebilecek uyuşturucu madde miktarı, satıma hazır esrarın ele geçirilmesi ve yanı sıra evde uyuşturucu hapların ele geçirilmesi hususları dikkate alınarak, şüphelinin savunmasında 'kullanıcıyım' ifadesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucunun bir kişinin kullanabileceği miktarın üzerinde olduğu, dikili Hint kenevirlerinin değişik boylarda olduğu ve evde hassas terazinin ele geçirilmesinin, şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını gösterdiği aktarıldı. Aksoy hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava açıldı.

Haberin Devamı

İddianamede, 'kullanıcı' olduğu tespiti yapılan S.K. hakkındaki dosyanın ise ayrıldığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#ODTÜ#Tanju Aksoy

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA