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ODTÜ’de çevrimiçi sınavlarda başörtü takılmasın uyarısı yapan öğretim görevlilerine soruşturma

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#Ankara#ODTÜ#Soruşturma
ODTÜ’de çevrimiçi sınavlarda başörtü takılmasın uyarısı yapan öğretim görevlilerine soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 21:41

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) yapılacak olan çevrimiçi sınavlarda başörtü takılmayacak uyarısı yapan öğretim görevlileri hakkında resen soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Basında yer alan ‘ODTÜ’de 28 Şubat Rüzgarı! Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi’ başlıklı haber içeriğinde sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından çevrimiçi yapılacak olan sınavda ‘kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek’ uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamaları istendiğine yönelik haber yapılması üzerine TCK 122 maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/8488 sayılı dosyası ile re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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#Ankara#ODTÜ#Soruşturma

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