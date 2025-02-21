ODTÜ yine ‘en saygın’ listesinde

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LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, üniversiteleri prestijlerine ve saygınlıklarına göre sıraladı. Söz konusu sıralama dünya çapındaki akademisyenlere göre dünyanın en prestijli üniversitelerinin kesin listesini sağlamayı amaçlıyor. ‘2025 Dünya Üniversiteleri Saygınlık Sıralaması’nda Türkiye’den sadece 201-300 bandında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yer aldı. 55 bin akademisyenin görüşüyle hazırlanan liste geçtiğimiz yıl yayımlanmadı.

TÜRKİYE’DEN TEK ÜNİVERSİTE

THE tarafından 2011’den bu yana yayımlanan saygın üniversiteler listelerine Türkiye’den daha önceki yıllarda giren tek üniversite yine ODTÜ olmuştu. 2012’de 91-100, 2013’te 51-60 ve 2014 yılında 71-80 bandında yer alan ODTÜ, 11 yıl sonra yeniden saygın üniversiteler listesinde yer buldu. Üniversite açıklamasında; “ODTÜ, tüm dünyadan alanında seçkin akademisyenlerin oyuyla dünyanın en prestijli üniversitelerinin belirlendiği bu sıralamada 201-300 bandında yer alarak Türkiye’den sıralamaya giren tek üniversite olmuştur” denildi.

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HARVARD 14’ÜNCÜ KEZ ZİRVEDE

38 ülke ve bölgeden 300 kurum ile yapılan dünya sıralamasında birinci, 14’üncü kez Harvard Üniversitesi oldu. İkinci sırayı ise ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Birleşik Krallık’tan Oxford Üniversitesi paylaştı.

ODTÜ REKTÖRÜ: BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil Hürriyet’e “Bu sıralamada yeniden yer almak ve ülkemizi uluslararası alanda temsil eden tek üniversite olmak bizim için büyük bir anlam taşıyor. ODTÜ’nün bu listedeki konumu, üniversitemizin bilimsel üretkenliği, akademik mükemmeliyetinin göstergesi” dedi.

LİSTE NASIL ÇIKARILIYOR

Sıralama için THE tarafından seçilen, dünya çapında 55 bin akademisyene anket gönderildi. Bu akademisyenlerden kendi alanlarında araştırma ve öğretim açısından en iyi olduğunu düşündükleri üniversiteleri aday göstermeleri istendi. Değerlendirme; oy sayıları, çiftler arası karşılaştırma ve seçmen çeşitliliği olmak üzere üç temel gösterge doğrultusunda yapıldı. 14’üncü kez hazırlanan saygınlık sıralaması, üniversitelerin itibarının daha sağlam bir değerlendirmesini sağlamak ve bu değerin akademide daha geniş bir kitleye ulaştığı gerçeğini yansıtmak için yayımlandı. THE tarafından dünyanın en büyük davetli akademik görüş anketi olarak değerlendirilen sıralama, akademisyenlerden alınan yanıtlarla hazırlandı.

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