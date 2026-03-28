ODTÜ Sanat 70. yılında yeniden başlıyor: Kampüs 6 yıl sonra sanatla, bugün buluşuyor

Haberin Devamı

Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi başta olmak üzere kampüsün farklı noktalarında gerçekleşecek etkinlikler; konserlerden tiyatroya, film gösterimlerinden söyleşilere, sergilerden atölyelere kadar geniş bir içerik sunacak. Etkinlik programı; öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve sanatseverlerin yanı sıra Ankara’dan katılımcıları da bir araya getirerek çok katmanlı bir buluşma zemini oluşturacak. ODTÜ Sanat, bu yönüyle yalnızca kampüs içinde değil, Ankara’ya yayılan bir kültür-sanat festivali niteliği de taşıyor.

70. YIL VİZYONUNUN KÜLTÜR-SANAT AYAĞI

Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla ODTÜ’nün 70. yıl vizyonu doğrultusunda yeniden başlatılan ODTÜ Sanat, üniversitenin bilimsel üretiminin yanında kültürel ve sanatsal bir merkez olma iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Altı yıl aradan sonra yeniden düzenlenen etkinlik, kampüs yaşamının önemli kültürel buluşmalarından biri olarak yeniden konumlanıyor. Yıllar içinde kampüs sınırlarını aşarak Ankara’nın dikkat çeken kültür-sanat organizasyonlarından biri haline gelen ODTÜ Sanat, bu yıl da geniş katılımlı bir festival yapısıyla kente açılıyor.

Haberin Devamı

KEMAL KURDAŞ SALONU’NDA BÜYÜK KONSERLER

Bugün başlayacak ODTÜ Sanat 70. Yıl Günleri kapsamında Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi’nin ana sahnesinde ulusal ve uluslararası birçok önemli sanatçı sahne alacak. Programda Kerem Görsev Quartet ft. Fatih Erkoç, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Bill Laurance & Michael League, Yeni Türkü, Şakalı Akustik — Harun Tekin & Koray Candemir, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası & Sibel Köse, Fazıl Say, Buena Vista All Stars — Una Noche En La Habana ve Dhafer Youssef gibi farklı müzik türlerinden önemli isimler yer alıyor.

ETKİNLİK GELİRLERİ ÖĞRENCİ BURS FONUNA AKTARILACAK

ODTÜ Sanat kapsamında gerçekleştirilecek ücretli etkinliklerden elde edilecek gelir, ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılacak. Böylece festival yalnızca bir kültür-sanat etkinliği değil, aynı zamanda öğrencilerin eğitimine destek sağlayan sürdürülebilir bir dayanışma modeli olacak. Programda yer alan çok sayıda ücretsiz etkinlik ise kampüs yaşamını sanatla buluşturmayı ve farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Haberin Devamı

KAMPÜSÜN HER NOKTASINDA ÇOK KATMANLI SANAT DENEYİMİ

ODTÜ Sanat, yalnızca ana sahne konserleriyle sınırlı kalmayarak kampüsün tamamına yayılan zengin programıyla öne çıkıyor. Festival boyunca gerçekleştirilecek film gösterimleri, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri, atölye çalışmaları, sergiler ve pop-up konserler, etkinliğin en güçlü bileşenlerini oluşturuyor.

Gün boyu sürecek program akışında; bağımsız film seçkileri, farklı disiplinlerden tiyatro gösterimleri, çocuklara yönelik sahne performansları ve yaratıcı atölyeler dikkat çekerken, kampüsün çeşitli noktalarında gerçekleşecek küçük ölçekli konserler ve sürpriz performanslar festival atmosferini canlı tutacak. Fuaye alanları, açık alanlar ve geçiş noktaları sanatın gündelik yaşamla iç içe geçtiği dinamik mekânlara dönüşecek.



Bu yönüyle ODTÜ Sanat, izleyiciyi yalnızca izleyen değil, deneyimleyen ve etkileşime geçen bir katılımcıya dönüştüren çok mekânlı bir kültür-sanat deneyimi sunuyor.

Haberin Devamı

SANAT, TEKNOLOJİ VE KENT KÜLTÜRÜ PANELLERDE BULUŞACAK

Festival kapsamında gerçekleştirilecek panellerde sanat, teknoloji ve kent kültürü farklı perspektiflerle ele alınacak. Programda yer alan söyleşiler arasında “Kültür Diplomasisi: Başkent Olmanın Yumuşak Gücü”, “Yapay Zeka ve Yaratıcılık: Algoritmalar Sanatı Nasıl Tasarlar?” ve “Ankara’da Kültür Sanatı Konuşmak” başlıklı oturumlar bulunuyor.

Bu panellerde Ankara’daki kültür kurumları, uluslararası kültür enstitüleri, akademisyenler ve sanatçılar bir araya gelerek sanatın güncel üretim biçimlerini ve kültür ekosistemini tartışacak.

ODTÜ’DEN ANKARA’YA AÇILAN BİR KÜLTÜR-SANAT FESTİVALİ

ODTÜ Sanat’ın yeniden başlamasıyla birlikte kampüs, yalnızca üniversite bileşenleri için değil, Ankara’nın kültür-sanat hayatı için de önemli bir buluşma alanı haline gelecek. Etkinliklerin önemli bir bölümü Ankaralı sanatseverlerin katılımına açık olarak düzenlenecek.



Üniversite, 70 yıllık akademik birikimini kültür ve sanat üretimiyle buluştururken; kampüsü öğrenciler, mezunlar, sanatçılar ve kent yaşamını bir araya getiren ortak bir sahneye dönüştürmeyi hedefliyor. Ankara’ya yayılan bu çok yönlü program, ODTÜ Sanat’ı kentin önemli kültür-sanat festivallerinden biri olarak yeniden konumlanacak.



ODTÜ Sanat 70. Yıl Günleri, 28 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında ODTÜ kampüsünde, elde edilecek gelirin ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılacağı etkinliklerle sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirecek.