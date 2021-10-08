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'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında beraat kararı

#Onur Yürüyüşü#ODTÜ#Dava
ODTÜ Onur Yürüyüşü davasında beraat kararı

ODTÜ'de, 2019'da düzenlenen 'Onur Yürüyüşü'ne katılan 18 öğrenci ve 1 akademisyenin 'kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenleyerek ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme' suçundan tutuksuz yargılandıkları davada beraat kararı verildi. 

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'ODTÜ LGBTİ Kulübü’nün 10 Mayıs 2019 tarihinde düzenlediği '9'uncu Onur Yürüyüşü'ne Ankara Valiliği kararıyla müdahale eden polis ekipleri, 22 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 18 öğrenci ve 1 akademisyen hakkında 'kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenleyerek ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme' suçundan dava açıldı. Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya avukatlar ile AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve milletvekilleri katıldı.

Duruşmada savcının, sanıkların 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları yönündeki mütalaasına karşı avukatları savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen avukatlar, beraat talep ederken, sanıklar da suçsuz olduklarını savundu.

Mahkeme heyeti, öğrencilerden D.T.'ye 'hakaret' suçundan para cezası verirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Diğer sanıklar ise suçun oluşmadığı kanaatiyle beraat etti.

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#Onur Yürüyüşü#ODTÜ#Dava