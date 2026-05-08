ODTÜ kampüsünde yaşanan olayla ilgili yeni gelişme: 6 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ODTÜ Bahar Şenlikleri’nde Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır.

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır." denildi.