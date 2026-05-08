×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ODTÜ kampüsünde yaşanan olayla ilgili yeni gelişme: 6 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Emniyet Genel Müdürlüğü#ODTÜ Kampüsü#Bahar Şenlikleri
ODTÜ kampüsünde yaşanan olayla ilgili yeni gelişme: 6 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 09:58

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin yakalandığını ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ODTÜ Bahar Şenlikleri’nde Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır.

Haberin Devamı

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet Genel Müdürlüğü#ODTÜ Kampüsü#Bahar Şenlikleri

BAKMADAN GEÇME!