ODTÜ festivali 6 yıl sonra yeniden

TÜRKİYE İş Bankası’nın katkılarıyla ODTÜ’nün 70. yıl vizyonu doğrultusunda yeniden başlatılan ODTÜ Sanat, üniversitenin bilimsel üretiminin yanında kültürel ve sanatsal bir merkez olma iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Altı yıl aradan sonra yeniden düzenlenen etkinlik, kampus yaşamının önemli kültürel buluşmalarından biri olarak yeniden konumlanıyor. Yıllar içinde kampus sınırlarını aşarak Ankara’nın dikkat çeken kültür-sanat organizasyonlarından biri haline gelen ODTÜ Sanat, bu yıl da geniş katılımlı bir festival yapısıyla kente açılıyor.

CAZ DİNLETİLERİ, KONSERLER...

Bugün başlayacak ODTÜ Sanat 70. Yıl Günleri kapsamında Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi’nin ana sahnesinde ulusal ve uluslararası birçok önemli sanatçı sahne alacak. Programda Kerem Görsev Quartet ft. Fatih Erkoç, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Bill Laurance & Michael League, Yeni Türkü, Şakalı Akustik-Harun Tekin & Koray Candemir, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası & Sibel Köse, Fazıl Say, Buena Vista All Stars-Una Noche En La Habana ve Dhafer Youssef gibi farklı müzik türlerinden önemli isimler yer alıyor.

PANELLER VE SÖYLEŞİLER

Festival kapsamında gerçekleştirilecek panellerde sanat, teknoloji ve kent kültürü farklı perspektiflerle ele alınacak. Programda yer alan söyleşiler arasında “Kültür Diplomasisi: Başkent Olmanın Yumuşak Gücü”, “Yapay Zekâ ve Yaratıcılık: Algoritmalar Sanatı Nasıl Tasarlar?” ve “Ankara’da Kültür Sanatı Konuşmak” başlıklı oturumlar bulunuyor. Bu panellerde Ankara’daki kültür kurumları, uluslararası kültür enstitüleri, akademisyenler ve sanatçılar bir araya gelerek sanatın güncel üretim biçimlerini ve kültür ekosistemini tartışacak. ODTÜ Sanat’ın yeniden başlamasıyla birlikte kampüs, yalnızca üniversite bileşenleri için değil, Ankara’nın kültür-sanat hayatı için de önemli bir buluşma alanı haline gelecek. Etkinliklerin önemli bir bölümü Ankaralı sanatseverlerin katılımına açık olarak düzenlenecek.

GELİRİ BURS OLACAK

ODTÜ Sanat kapsamında gerçekleştirilecek ücretli etkinliklerden elde edilecek gelir, ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılacak. Böylece festival yalnızca bir kültür-sanat etkinliği değil, aynı zamanda öğrencilerin eğitimine destek sağlayan sürdürülebilir bir dayanışma modeli olacak. Programda yer alan çok sayıda ücretsiz etkinlik ise kampus yaşamını sanatla buluşturmayı ve farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.