ODTÜ efsane rektörünü kaybetti

AHMET Acar ODTÜ’ye 1967 yılında girdi. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nın kurucularından ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Birliği gibi kurumlar için görev yapan eşi Feride Acar’la da burada tanışıp evlendi. İşletme Bölümü Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampusu Kurucu Rektörü görevlerinde bulundu. ODTÜ’nün 2008-2016 yılları arası iki dönem rektörlüğünü yaptı. 50 yılını geçirdiği ODTÜ’nün çehresini değiştirdi. 2016’da rektörlerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla atanmasına başlanmadan önce, ODTÜ’nün seçilen son rektörüydü. 2012 yılında Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı’ya konuşan Prof. Dr. Ahmet Acar “ODTÜ insanın içinde bir virüs. O virüse yakalanan kolay kolay buradan gidemez” demişti. Tek çocuk babası olan Ahmet Acar’ın oğlu da ODTÜ’de lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra akademisyen olarak görev aldı. 27 Aralık günü kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Acar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.