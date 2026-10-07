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Odine hisselerine inceleme... SPK'dan 21 kişi için suç duyurusu

Güncelleme Tarihi:

#SPK#Odine#Hisse
Odine hisselerine inceleme... SPKdan 21 kişi için suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 23:16

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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SPK haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) hakkında yapılan inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Haklarında suç duyusunda bulunulan 21 kişi için 2 yıl işlem yapma yasağı da uygulandı. Aynı listede yer alan 16 kişi için sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ

Ayrıca bültene göre, bir yatırım fonunun başka bir fon bünyesinde birleştirilmesine izin verildi. Bir portföy yönetim şirketinin işletme adı kullanmasına karar verildi. Bir aracı kurumun sermaye artırımı talebine ilişkin başvurusuna izin verildi. Bir şirketin borsada işlem görmeyen hisselerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan pay satışı bilgi formunun SPK tarafından onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verildi. Bir aracı kurumun da yurt içinde işlem aracılığı faaliyet izni kapsamının genişletilmesi talebine ilişkin başvurusuna izin verildi.

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#SPK#Odine#Hisse

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