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Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Ödev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Ödevin Eş Anlamlısı

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Ödev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Ödevin Eş Anlamlısı
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Ödev kelimesi farklı eş anlamlı sözcükler üzerinden değerlendirilebilen bir kelimedir. TDK’ya göre ödev kelimesi için değişik eş anlamlı kelimeler yer almaktadır. Peki, ödev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ödevin eş anlamlısı hakkında detaylar.

Ödev kelimesinin Türk Dil Kurumundaki eş anlamlısı ‘görev’ ya da ‘vazife’ şeklinde geçmektedir. Pek çok değişik amaca bağlı olarak ödev kelimesi kullanılabilir ve ayrıca eş anlamlı şekilde görev ile vazife de değerlendirilebilir.

 Ödevin Eş Anlamlısı

 Ödev kelimesi Türkçede iki farklı eş anlamlı sözcük üzerinden değerlendirilir.

 - Görev,

 - Vazife,

 Türkçede günümüzde hala bu iki kelime ödev sözcüğü için eş anlamlı olarak ele alınmaktadır. Ancak ödev artık daha çok öğrencilerin, öğretmenleri tarafından verdikleri çalışmaları yapması üzerine kullanılmaktadır. Ancak temelinde bir görev ya da vazife anlamı taşıdığını dile getirmek mümkün.

 Peki, ödev kelimesinin anlamı nedir? Ödev kelimesinin anlamı ‘Yerine getirilmesi ve yapılması kişinin vicdanından doğan, pek çok bakımdan ele alınan gerekli davranış biçimi’ şeklinde tabir edilebilmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için öğretmenin verdiği ev çalışması biçiminde öne çıkar. Ödev kelimesine alternatif olarak görev ve vazife kelimesini aynı anlamı ile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 

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