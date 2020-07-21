Ödemiş'te 'veresiye' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 03.30 saatlerinde Emirli Mahallesi'nde meydana geldi. Markete giren A.Ö., E.K. ve Y.A. veresiye içki almak istedi. Market sahibi O.D. olumsuz yanıt verince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D., tezgahın altından çıkardığı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği A.Ö., E.K. ve Y.A. kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan çevre sakinleri durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, A.Ö. ve E.K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.A.'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın ardından market sahibi O.D. gözaltına alındı.