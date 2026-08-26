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Ödeme kuruluşuna bahis baskını

Güncelleme Tarihi:

#Dinamikpay#Futbol#Bahis
Ödeme kuruluşuna bahis baskını
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla soruşturma başlattı.

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MASAK raporları, TCMB/TÖDEB tespitlerine göre, şirketin 2024-2025 arasında yaklaşık 17.9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi. Olayın münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşu bulunan organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitler neticesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul ve Ankara’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu tespit edilen ve adresinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut, 50 arsaya el konuldu. 126 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla el koyuldu.

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#Dinamikpay#Futbol#Bahis

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