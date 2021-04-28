Odeabank çalışma saatleri 2021 - Odeabank öğle arası açılış/kapanış saati

Odeabank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Odeabank hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Odeabank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri değişiklik göstermektedir. İşte detaylar…

ODEABANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Odeabank Bank Audi sal'nin Türkiye'deki yüzde yüz iştiraki olarak 15 Mart 2012 tarihinde kurulmuş bir anonim şirkettir. İlk şubesini 1 Kasım 2012'de Maslakta açan Odeabank, daha sonra 7 Aralık'ta 2. şubesini Güneşli'de, 17 Aralık'ta da 3. şubesini Kozyatağı'nda açmıştır.

20 Haziran 2012'de yapılan faaliyet izni başvurusu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca 2 Ekim 2012 tarihinde kabul edilmiş olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet iznini aldığını bildirmiştir. Odeabank’ın 1500 personeli ve Türkiye’de 52 şubesi bulunmaktadır.

ODEABANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR? ODEABANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Odeabank çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Odeabank merkez binası, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi, No 11 Olive Plaza, Kat 6-7-8-9 Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır. Odeabank merkez şubesine 212 304 84 44 numaralı telefon aracılığıyla veya 212 304 84 45 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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