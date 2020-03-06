Özden ATİK - İstanbul,DHA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 13:27,
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan mahkemeye sevkedildi
ODATV'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Pehlivan savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.
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