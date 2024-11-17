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Odasını kiraya veren adam evinde ölü bulundu

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#Şüpheli Ölüm#Antalya#Muratpaşa
Odasını kiraya veren adam evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 12:27

Antalya'da yaklaşık 1,5 ay önce evinin bir odasını kiraya veren Ahmet Demirdelen (77) odasında ölü bulundu.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 132 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Ahmet Demirdelen, yaklaşık 1,5 ay önce odasını kiraya verdiği evinde Kırgızistan uyruklu İ.M. (57) ile yaşamaya başladı.

Odasını kiraya veren adam evinde ölü bulundu

İ.M., sabah saatlerinde kontrol etmek için odasına girdiği esnada Demirdelen'in tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Demirdelen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Odasını kiraya veren adam evinde ölü bulundu

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Belediye tabibi ölümü şüpheli bulurken, olay yerine Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Demirdelen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Demirdelen'in vücudunda kesici ve delici herhangi bir ize rastlanılmazken, Parkinson ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

 

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#Şüpheli Ölüm#Antalya#Muratpaşa

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