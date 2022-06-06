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Odasında ölü bulunan hakim kalp krizi geçirmiş

#Afyonkarahisar#Hulusi Tahir İlgenli#Hakim
Odasında ölü bulunan hakim kalp krizi geçirmiş

Afyonkarahisar Adliyesi'ndeki odasında ölü bulunan 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi Tahir İlgenli'nin (49) kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi İlgenli'nin dün akşam saatlerinde adliyedeki odasında masada hareketsiz yattığını gören personel durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İlgenli'nin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verilecek.

Odasında ölü bulunan hakim kalp krizi geçirmiş

ADLİYEDE TÖREN

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Hakim Hulusi Tahir İlgenli için adliye bahçesinde tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il protokolü, çok sayıda hakim, savcı, adliye çalışanı, İlgenli'nin eşi, çocukları ve yakınları katıldı. Vali Yiğitbaşı, Hakim İlgenli'nin eşine başsağlığı dileklerini iletti. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da başsağlığı diledi. İlgenli'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi. 

Odasında ölü bulunan hakim kalp krizi geçirmiş

 

 

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#Afyonkarahisar#Hulusi Tahir İlgenli#Hakim