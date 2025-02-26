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Odasında hareketsiz bulunan Cansu, hastanede hayatını kaybetti

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#Cansu Kaplı#Samsun#Samsun Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 14:44

Acı olay Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşandı. babası tarafından yatak odasında hareketsiz bulunan Cansu Kaplı (32), hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Cansu Kaplı'dan haber alamayan babası, yaşadığı eve gitti. Buradaki kapıyı zorlayarak açan baba, kızını yatak odasında hareketsiz halde gördü.

Odasında hareketsiz bulunan Cansu, hastanede hayatını kaybetti

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Odasında hareketsiz bulunan Cansu, hastanede hayatını kaybetti

Çeşitli kronik hastalıkları bulunan Cansu Kaplı'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek. Kaplı'nın 2021 yılında evlendiği, olay sırasında eşinin işte olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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Odasında hareketsiz bulunan Cansu, hastanede hayatını kaybetti

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#Cansu Kaplı#Samsun#Samsun Haberleri

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