‘Octo’yla haksız kazanca 10 gözaltı

#MİT#Octo#Şüpheli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, zararlı yazılım aracılığıyla vatandaşların dijital materyallerine erişerek kredi kartlarından haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ‘octo’ isimli zararlı yazılım aracılığıyla mağdurların dijital materyallerine erişerek kredi kartlarından harcama yapan ve bu sayede maddi menfaat temin eden şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

5 İLDE OPERASYON

MİT ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan araştırmalarda tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. ‘Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ ve ‘yasak cihaz veya program bulundurma’ suçlarından yürütülen soruşturmada, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlarla 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu, 3 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, savcılığın yürüttüğü tefecilik ve POS tefeciliği soruşturması kapsamında ise gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Sorgularının ardından, şüphelilerden 17’si tutuklandı, 31’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise gözaltında olduğu açıklandı.

 

 

