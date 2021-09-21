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Oceanography Magazine'in düzenlediği yılın koruma fotoğrafçısı ödülünü bir Türk kazandı

#Oceanography Magazine#Ödül#Fotoğraf
Oceanography Magazinein düzenlediği yılın koruma fotoğrafçısı ödülünü bir Türk kazandı

Dünya'nın en önemli sualtı fotoğrafı yarışmalarından Oceanography Magazine'in düzenlediği "Ocean Photographer of the Year 2021" yarışmasının Yılın Koruma Fotoğrafçısı Ödülünü (Conservation Photographer of the Year 2021) bir Türk kazandı.

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Türkiye'nin en tanınmış sualtı fotoğrafçılarından Kerim Sabuncuoğlu Bodrum Kara Ada açıklarında çektiği "Sessiz Çığlık" adlı eseri ile bu ödüle layık görüldü. Fotoğraf en sevdiği ahtapot bacağının içerisine saklanmış balık iğnesine yakalanan, kendini kurtarmak için çırpınırken oltaya daha da çok dolanan ve sonunda boğularak ölen bir müren balığının fotoğrafı. İsterseniz bu fotoğrafının önemini Kerim Sabuncuoğlu'ndan dinleyelim;

"Balık terk edilmiş bir olta üzerinde ölmüştü. Balıkçılar olatlarını yada ağlarını ne sebepten olursa olsun suyun altında bıraktıklarında ağlar yıllarca öldürmeye devam ediyor buna "hayalet avcılık" deniyor. Ekonomik hiç bir değeri olmadığı gibi hem dalgıçlar için büyük bir tehlike oluşturuyor hem de plastik çöp olarak çevre kirliliğine sebebiyet veriyor. O ağları orada bırakmak yada bırakmamak tamamen insani, vicdani bir durum. Ben de bu fotoğraf ile aşağıda boş yere ölen bir canlının sessiz çığlığını insanla ile paylaştım."

İki defa sualtı görüntüleme Türkiye Şampiyonu olan Sabuncuoğlu dünya şampiyonalarından, avrupa şampiyonalarıdan Türk Milli takımı forması ile hep madalya ile dönmüş. Son olarak Jacques Yves Cousteau'nun 1959 yılında kurduğu CMAS Dünya Sualtı Konfederasyonu Görüntüleme Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Kerim Sabuncuoğlu Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu için "büyük yardımlarını gördüm, onların desteği ile bu koltukta oturan ilk Türk oldum" diyor.

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Yarışmanın jürisinde yer alan dünyaca ünlü Cristina Mittermaier “Kara hayvanlarının yüz ifadeleri olur, aynı şey balıklar için geçerli değildir. Kerim bu fotoğrafta balığın dramatik yüz ifadesi sayesinde insanlar ile manevi bir bağ kurmayı başarmış” diyor.

Fotoğrafı Londra'nın Thames Nehri kıyısında ünlü Tower Bridge'in yanında halka açık bir şekilde sergilenirken Kerim Sabuncuoğlu "Ödülü kazanmak tabi ki büyük bi onur , ancak verdiği mesaj ile bir tane canlının bile hayatını kurtarabilecek olduğumu bilmek inanılmaz bir his" diyor.

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#Oceanography Magazine#Ödül#Fotoğraf