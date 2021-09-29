Öcalan’ın öğrencisini MİT buldu, SİHA vurdu

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörist başı Abdullah Öcalan’ın yetiştirdiği, terör örgütü PKK’nın Suriye’de en üst düzey yöneticilerinden biri olan sözde PKK Merkez Komite Üyesi ‘Haydar Varto’ kod adlı Engin Karaaslan’ı örgütün Suriye’nin kuzeyinde hakim olduğu Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

İSTİHBARAT GELDİ...

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT bölgedeki yerel kaynaklarından topladığı bilgiler doğrultusunda Engin Karaaaslan’ın Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Kamışlı’da faaliyet gösterdiğini tespit etti. Yerel kaynaklardan gelen bilgilerin değerlendirilmesi sonrası Karaaslan’ın özel bir ciple Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde seyahat edeceği belirlendi.

CİPİNİN İÇİNDE...

Silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) havadan düzenlenen operasyonla Karaaslan’ın içinde bulunduğu cip, Eli Fero mevkiinde vuruldu. Karaaslan’ın operasyonda öldüğü anlaşıldı. Yapılan operasyonla Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütünün en üst düzey yöneticilerinden biri etkisiz hale getirilmiş oldu. Örgütün bu nedenle Karaaslan’ın öldüğünü alt kadrolarından gizlediği bilgisine de ulaşıldı.

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PKK’YA 80’Lİ YILLARDA KATILDI

İnterpol’ün ve terörden arananlar listesinin ‘Kırmızı Kategorisi’nde bulunan Karaaslan, PKK’ya 1980’li yıllarda katıldı. 1990’lı yıllarda Şam’da terörist başı Abdullah Öcalan’dan eğitim alıp, 2000’li yıllarda PKK Ermenistan Temsilciliği görevini üstlenen Karaaslan, sözde KCK Adalet Divanı Üyesi olarak da görev yaptı. 2019’dan bu yana Suriye’de bulunan Karaaslan en son PKK’nın Suriye’deki en üst yürütme organı ‘PKK Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK Suriye Genel Sağlık Sorumlusu’ olarak görev yapıyordu. Karaaslan örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil’de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını yapan kişi olarak da biliniyordu.