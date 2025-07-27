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Öcalan’ın koğuş arkadaşına tahliye

Güncelleme Tarihi:

#Veysi Aktaş#PKK#İmralı
Öcalan’ın koğuş arkadaşına tahliye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 07:00

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki PKK’lı hükümlülerden Veysi Aktaş tahliye edildi.

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“Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışma, silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt üyelerine yardım ve yataklık etme” suçlarından hükümlü olan Aktaş, 30 yıllık cezasını 1 yıl önce doldurmuş, ancak İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla tahliyesi durdurulmuştu. Aktaş, cezaevinde geçirdiği 31 yıl 3 ay sonrasında önceki gün tahliye edildi. Veysi Aktaş, 2013-2015 arasında “çözüm süreci” olarak adlandırılan girişim kapsamında 2015’te Öcalan’ın kaldığı İmralı Adası’na sevk edilmişti. Anayasa Mahkemesi de Aktaş’ın başvurusunda hak ihlali kararı vermişti. Aktaş, Öcalan’ın bu ay başında PKK’ya yaptığı ikinci çağrıda solunda oturuyordu. 

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#Veysi Aktaş#PKK#İmralı

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