Öcalan’ın ‘halefi’ öldürüldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
E-ticarete yeni kurallar geliyorE-ticarete yeni kurallar geliyor#E-Ticaret
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Fransada gündem Yusuf Yazıcı Ayrılık haberleri sonrası açıklamaFransa'da gündem Yusuf Yazıcı! Ayrılık haberleri sonrası açıklama#Yusuf Yazıcı
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
AK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek miAK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek mi?#AK Parti
Bakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdi: 2025ten itibaren gelir elde edeceğizBakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdi: 2025'ten itibaren gelir elde edeceğiz#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Herkesin Ahmet Kayası... Taklit edilemez söyleşiye hayatımıza girdiHerkesin Ahmet Kaya'sı... 'Taklit edilemez söyleşiye hayatımıza girdi'#Ahmet Kaya
Sekiz yıl süren dava sonuçlandı İşte alacağı tazminat...Sekiz yıl süren dava sonuçlandı! İşte alacağı tazminat...#Feryal Gülman
Acı haberi Bakan Koca duyurdu Siyaset dünyasını yasa boğan ölümAcı haberi Bakan Koca duyurdu! Siyaset dünyasını yasa boğan ölüm!#İmran Kılıç
Neslihanı vahşice katletmişti... O cani böyle yakalandıNeslihan'ı vahşice katletmişti... O cani böyle yakalandı#Gaziantep
Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum Ona dokunmayın, Türkiyenin en iyisi, Almanca düşündüğü için...Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum! "Ona dokunmayın, Türkiye'nin en iyisi, Almanca düşündüğü için..."#A Milli Takım
HABERLERGündem Haberleri

Öcalan’ın ‘halefi’ öldürüldü

#Ali Haydar Kaytan#PKK#Abdullah Öcalan
Öcalan’ın ‘halefi’ öldürüldü

Bölücübaşı Öcalan’ın, kendisinin ölümünden sonra ‘örgütte sözü geçecek kişi’ olarak gösterdiği terör örgütü PKK/KCK’nın kurucularından ‘Fuat’ kod adlı Ali Haydar Kaytan, Kuzey Irak’ta İHA’larla takibe alındı, MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla öldürüldü.

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik uzun süredir koordinasyon içinde yürüttüğü operasyonlarda çok önemli bir başarıya imza atıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren ‘KCK Yürütme Konseyi üyesi, PKK/KCK’nın kurucularından’ ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın “Benden sonra örgütte sözü geçecek kişi” dediği ‘Fuat’ kod adlı Ali Haydar Kaytan’la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Kaytan, operasyon endişesi nedeniyle sürekli yer değiştiriyordu. Türkiye tarihinin en uzun soluklu operasyonlarından biri olan Kaytan’ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT-TSK koordinesiyle gerçekleştirildi.

Öcalan’ın ‘halefi’ öldürüldü

Haberin Devamı

YERİ VE ZAMANI GİZLİ TUTULDU

Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Kuzey Irak’ta ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun ardından MİT’in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan’ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi. Güvenlik kaynakları, operasyona katılım sağlayan unsurların güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu.

CESEDİ GÖMENLER İNFAZ EDİLDİ

Kaytan’ın ölümü, PKK’dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla örgüt içinde gizlendi. Terörist Kaytan’ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK’lılar da infaz edildi.

EN YAŞLI TERÖRİST
CANLI BOMBALARI O SEÇİYORDU

Terör örgütünün “ideolojik lider” olarak konumlandırdığı, örgüt kadrolarınca “PKK’nın yaşayan tarihi” olarak tanımlanan Kaytan, terör eylemlerine PKK’nın kuruluşundan önce Tunceli’deki asayiş olayları ile başladı. Öcalan ile terör örgütünü kurarak PKK’nın temellerini birlikte atan Kaytan, Türkiye’nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren “çekirdek kadro” içerisindeki en yaşlı örgüt üyesiydi. Canlı bomba eylemcisi teröristlerin seçiminde yer alarak, eğitimlerini bizzat veriyordu. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Kaytan, 17 Şubat 2016’da Ankara-Merasim Sokak’ta 29 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 13 Mart 2016’da da Kızılay Güvenpark’ta 36 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kanlı saldırıların talimatını veren kişi olarak biliniyordu.

BAYIK’LA KARAYILAN BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarının telsiz konuşmaları ve sahadan aldığı istihbarat bilgileri, Kaytan’ın ölümü sonrası örgütün diğer iki üst düzey yöneticisi olan Cemil Bayık ve Murat Karayılan arasında birbirlerini suçlayıcı tartışmalar başladığını da ortaya koydu. Bayık, örgütün silahlı unsurlarını “tedbirsiz” davranmakla suçlarken, Karayılan da Kandil eteklerindeki mağaralardan çıkamayan Bayık’ın “örgüt liderlerini sürekli eleştirerek kaderine terk etmekten” başka bir şey yapmadığını söyledi. Güvenlik kaynakları Kaytan’ın ölümünün örgüt içerisinde hem üst hem de alt kadrolardaki çözülmeyi hızlandıracağı değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

UZMAN GÖRÜŞÜ: ÇÖZÜLMEYİ HIZLANDIRIR

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: “Sanırım bu ölüme PKK kadar Türkiye’nin huzurunu baltalamak için amansız mücadele veren küresel istihbarat servisleri de çok üzgündürler. Kaytan’ın ölümü elbette örgüt içinde zaten var olan çözülmeyi daha da hızlandıracaktır. Kaytan, PKK’dan önce KUK gibi, Asala gibi terör örgütlerinin işbirlikçisiydi. Tunceli Nazimiye’de başlayan kanlı nifak artık sona ermiştir. PKK içinde önemli bir defter kapanmıştır. Bundan sonra sırada olanların korkusu daha da artacaktır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Haydar Kaytan#PKK#Abdullah Öcalan

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret