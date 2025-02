Öcalan’ın fesih çağrısına AK Parti’den ilk tepkiler: ‘Biz sonuca bakarız’

Haberin Devamı

Dün tutuklu bulunduğu İmralı’dan, DEM Parti heyeti aracılığıyla PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulunan terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın bu çağrısına AK Parti’den gelen ilk tepkiler temkinli oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, katıldığı A Haber canlı yayınında İmralı sürecine ilişkin özetle şunları söyledi: “Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve Sayın Bahçeli’nin açıklamaları, terörsüz bir Türkiye hedefini milletimizin önüne koydu. Nihai hedefimiz terörün olmadığı bir Türkiye. Çağrının yapılmış olması da bugüne kadar yapılanların sonuca ulaşması bakımından önemli bir aşamadır. Ne kadar anlamlı, belirleyici olacak bu sonuca göre değerlendirilecektir.

TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN ŞANS

Terör örgütü tarafından değerlendirilmesi gereken bir şans ortaya çıkmıştır. Terör örgütleri bu çağrıyı değerlendirir ve feshetmeye karar verirlerse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak. Örgütün bütün gelişmeleri dikkate alarak iyi değerlendirmesi gerektiği ve kendilerini feshederek silahlarını gömmeleri beklenir. Yoksa Türkiye zaten terörle mücadelede bir aksama, duraksama göstermiyor.”

HER ÇAĞRI KIYMETLİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da her çağrının kıymetli olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yazıcı, “Ülkemizi ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaştıracak, terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir. Tüm unsurlarıyla birlikte terör örgütüne silah bırakma ve fesih çağrısının önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Bu toprakların mayasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin açtığı tarihi fırsat penceresi temennimiz odur ki heba edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR EŞİKTEYİZ

AK Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek ise Öcalan’ın çağrısıyla ilgili sosyal medya hesabından şunu söyledi: “Yapılan tarihi çağrının bir an önce karşılık bulması tüm siyaset kurumunun ve Türkiye toplumunun dileğidir. Silahların gölgesinde ne demokrasinin ne de özgürlüklerin anlamını bulamadığı bir gerçeklik olarak ortada dururken yeni dünya düzeninde terörsüz Türkiye’nin bizlere sağlayacağı eşsiz kazanımları aralayacağımız tarihi bir eşikteyiz. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı Kürtlerin inkarına son vererek bir varoluşsal sorunun tezahürü olan Kürt Sorununu geride bırakmış, demokratik, özgürlükçü ve müreffeh bir Türkiye idealini her daim sıcak tutmuştur. Demokratikleşmemizin önündeki en büyük engel olan silahlı terörün sona ermesi, bu hedeflerimizi sonuca ulaştıracaktır. Terörsüz Türkiye’de ifade hürriyeti başta olmak üzere, siyasal özgürlükler ve siyasetin yapılma biçimi de esaslı bir değişime uğrayacaktır. Kazanan Türküyle ve Kürdüyle, tüm etnik, mezhepsel çoğulculuğuyla Türkiye toplumu ve mazlum Ortadoğu halkları olacaktır.”