Öcalan’dan Suriye yorumu: Süreci baltalama girişimi

Haberin Devamı

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Erol’dan oluşan İmralı Heyeti önceki gün Abdullah Öcalan ile 12’nci kez görüştü. Son olarak 2 Aralık 2025’te İmralı’ya giden heyet, Öcalan ile bu yılın ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Heyetin, 2.5 saat süren görüşmeyle ilgili dün yaptığı açıklama şöyle:

27 ŞUBAT ÇAĞRISI GEÇERLİ

“Görüşmede Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Görüşmenin ana gündemi ise Suriye’de yaşanan gelişmelerdi. Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye’deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı. Kendisinin de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi.”