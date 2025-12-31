×
Gündem Haberleri

Öcalan’dan SDG’ye: 10 mart mutabakatı’na uyun

Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 07:00

KURUCUSU olduğu terör örgütü PKK’yı fesheden Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi’nden gönderdiği mesajla Suriye’nin kuzeyinde örgütlü olan PKK/SDG unsurlarına ‘yeni yıl’ mesajıyla çağrıda bulundu.

Öcalan, DEM Parti Basın Bürosu tarafından kamuoyuna duyurulan açıklamasında şu mesajları verdi: “Önümüzdeki dönemde temel sorumluluğumuz kısa sürede ortaya çıkabilecek yeni bir çatışmayı engellemek ve telafisi mümkün olmayan sonuçların önüne geçmektir.

SÜRECİ HIZLANDIRIR

Suriye’de ortaya çıkan kaotik tablo da demokratikleşme ihtiyacının açık bir yansımasıdır. SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakat çerçevesinde dile getirilen temel talep, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir. Bu yaklaşım merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır. Türkiye’nin bu süreçte kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloga açık bir rol üstlenmesi hayati önemdedir. Bu hem bölgesel barış açısından hem de kendi iç barışını güçlendirmesi bakımından da kritik bir öneme sahiptir.”

