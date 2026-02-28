Öcalan’dan 2. çağrı: ‘Şiddet bitti’

Haberin Devamı

27 Şubat çağrısının yıldönümünde Öcalan’ın mesajını açıklamak amacıyla DEM Parti Eş Başkanlarının da katıldığı ortak basın toplantısı düzenlendi. Yılmaz Güney Sahnesi’ndeki programda Öcalan’ın İmralı’da çekilen yeni fotoğrafı da paylaşıldı. Kürtçe, Türkçe, Arapça ve İngilizce paylaşılan mesajın Kürtçesini Veysi Aktaş, Türkçesini İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan okudu. Buldan, ikinci çağrı metnini 16 Şubat’ta adaya yaptıkları ziyarette aldıklarını vurguladı. Buldan’ın okuduğu metinde Öcalan özetle şunları kaydetti:

‘CUMHURİYETLE BARIŞMA İLANI’

“27 Şubat 2025 çağrımız, demokratik siyasetin hayata geçtiği yerde silahın anlamsızlaşacağının beyanı ve tercihin açıkça siyasetten yana yapıldığının ilanıdır, bir ilke bütünlüğüdür. Negatif isyan dönemini temelde tek taraflı bir irade ve pratikle aşmayı başardık. Örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararları, sadece resmen ve fiilen değil zihnen de şiddetten arınmayı ve siyaset tercihini ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda Cumhuriyet’le zihnen barışmanın da ilanıydı. Geçtiğimiz bir yıl içinde Sayın Erdoğan’ın iradesi, Sayın Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Özel’in katkısı ve sürece olumlu katkı yapan diğer tüm siyasi, sosyal, sivil birey ve kurumların çabalarını kıymetli buluyorum.

‘TÜRK’SÜZ KÜRT OLMAZ’

Kürt’süz Türk, Türk’süz Kürt olmaz. Bu ilişki diyalektiğinin tarihsel bir özgünlüğü vardır. Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki temel metinler, Türk ve Kürt birliğini ifade ediyordu. 27 Şubat çağrımız bu birlik ruhunun canlandırılma girişimi ve demokratik Cumhuriyet talebidir. Kandan ve çatışmadan beslenme mekaniğini kırmayı amaçladık. Son iki yüzyılda tersine çevrilmek istenen kardeşliğin önündeki engelleri kaldırıyor, kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz. Nasıl bir araya gelinir ve nasıl bir arada yaşanılırı tartışmak istiyoruz.

‘AMAÇ ELE GEÇİRMEK DEĞİL’

Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz. Pozitif inşada amaç herhangi bir kurumu ve yapıyı ele geçirmek değil, toplumdaki her bireyin toplumsal inşada rol alabilecek sorumluluğa ulaşabilmesidir.

Günümüzde hiçbir düşünce sistemi demokrasiyi esas almadan ayakta kalamaz. Çağrımız sadece Türkiye’de değil Ortadoğu’da bir arada yaşama sorununa ve ürettiği kriz haline çözüm bulma amacını taşıyor.”

MESAJI BULDAN OKUDU

Feshedilen PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te gerçekleştirdiği PKK’nın silah bırakmasına yönelik Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın birinci yıldönümünde DEM Parti, Çankaya Belediyesi’ne ait Yılmaz Güney Sahnesi’nde Öcalan’ın gönderdiği mesajı kamuoyu ile paylaştı. Öcalan’ın mesajını ise DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan okudu. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)





BAKIRHAN: YASAL STATÜ

TOPLANTIDA DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan süreci değerlendirdi. Hatimoğulları, “Şimdi sorumluluk devlette ve iktidardadır. 27 Şubat çağrısının içeriğine ve tarihsel ağırlığına uygun kararlar alınmalıdır artık. Somut ve güven verici adımlar atılmalıdır” dedi. Bakırhan da “Devlet ve hükümet de Öcalan’ın bu çağrısına uygun ciddiyet ve kararlılıkla bu süreci ileri taşımakla yükümlüdür. Artık sorumluluk devlet ve yürütme erkindedir. Artık somut adımlar atılmalı, artık barışın hukuku yazılmalı. Öcalan’ın rolü, pozisyonu veya yasal statüsü net bir şekilde tanınmalı ve güvence altına alınmalıdır” diye konuştu.

‘DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL VATANDAŞLIK’

Öcalan açıklamasında “Demokratik entegrasyon en az Cumhuriyet’in başlangıcı kadar önemlidir” diyerek şöyle devam etti: “Demokratik entegrasyona geçiş, barış yasalarını gerekli kılar. Demokratik toplum çözümü ise siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel boyutlarda bir mimarinin, bir hukukun tesisini öngörür. Demokratik siyaset çerçeveli bir hukuk çözümünü esas alıyoruz. Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır. Dininde, milliyetinde, düşüncesinde özgür olmayı temel alan bir özgür yurttaşlığı esas alıyoruz. Din ve dil empoze edilemediği gibi milliyet de edilmemelidir. Demokratik sınırlarda ve devletin bütünlüğünü esas alan bir anayasal vatandaşlık ilişkisi dinsel, ideolojik, kimliksel ve milliyet varlığını özgürce ifade etme ve örgütlenme hakkını kapsar.”