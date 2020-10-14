‘Öcalan TV’ye çıkacak’ iddiası tartışma yarattı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Saçma sapan bir iddia. Öyle bir şey yok’ derken MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Perinçek’in hiçbir açıklamasına güvenmem. Rol kapmanın derdinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

Vatan Partisi basın bürosu ise yaptığı açıklamada, ‘bazı basın kuruluşlarının Doğu Perinçek’in sözlerini cımbızlayarak çarpıttığını’ iddia etti.