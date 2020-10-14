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ANKARA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Öcalan TV’ye çıkacak’ iddiası tartışma yarattı

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‘Öcalan TV’ye çıkacak’ iddiası tartışma yarattı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in bir TV kanalında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yakın zamanda TV’ye çıkartılacağını öne sürüp, “Türk devleti Öcalan’a ‘Silahları bırakın, biz yanlış yaptık’ dedirtecek” iddiası dün tartışıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Saçma sapan bir iddia. Öyle bir şey yok’ derken MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Perinçek’in hiçbir açıklamasına güvenmem. Rol kapmanın derdinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

Vatan Partisi basın bürosu ise yaptığı açıklamada, ‘bazı basın kuruluşlarının Doğu Perinçek’in sözlerini cımbızlayarak çarpıttığını’ iddia etti.

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