Öcalan görüşmesini anlattılar: Türk-Kürt bin yıllık iki sütun

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda görüştükleri Abdullah Öcalan’ın “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin son mesajlarını paylaştı.

DEM Parti’nin İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Erol’un önceki gün İmralı’da 3 saat süren görüşmelerinin ardından dün yazılı açıklama yapıldı. Sağlığı ve moralinin güçlü olduğu belirtilen açıklamada Öcalan’ın şu değerlendirmesi aktarıldı: “İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

YASALLIĞA GEÇİŞ

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyet’in yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, demokratik cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır. Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkânı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir.”       

 

 

