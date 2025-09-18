×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Öcalan: Avrupa’ya İmralı’yı tercih ederim

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Öcalan#DEM Parti
Öcalan: Avrupa’ya İmralı’yı tercih ederim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 07:00

İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti’nin İmralı Heyeti’yle yaptığı son görüşmede Kürt gençlerin Avrupa’ya göçlerini eleştirirken “Avrupa’dan ise İmralı’yı tercih ederim” dedi.

Haberin Devamı

Öcalan’ın 28 Ağustos’taki ziyarette yaptığı bazı açıklamalar terör örgütüne yakın yayın organında yayınlandı. Buna göre, Avrupa’ya gidenlerin kendi yaşamlarını ülkelerinde kurmalarını ve topraklarından uzaklaşmamalarını isteyen Öcalan, Şanlıurfa, Ağrı ve diğer illerden insanların kendi bölgelerinde kalmak istememesini eleştirdi.

‘ÜLKENİZE DÖNÜN’

Öcalan, “İnsanların neden ülkelerini terk ettiği ve bu uzaklaşmanın sebepleri derinlemesine tartışılmalı. Şahsen Avrupa’dan ise burayı, yani İmralı’yı tercih ederim. Çok açık söylüyorum; kendi topraklarına, kendi kültürlerine karşı borçlarını ödemeliler. Bu süreçte bir hedefim de sürgünden ülkeye nitelikli bir şekilde dönüşü sağlamaktır” dedi. Öcalan, buna karşın Avrupa’da kalmaya devam eden Kürtlerin sosyal birlikteliklere önem vermeleri gerektiğini de söyledi.

Haberin Devamı

AVUKATLARLA GÖRÜŞTÜ

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez ve Cengiz Yürekli, 6 yıl aradan sonra, hafta başı İmralı Adası’na gitti. Yapılan açıklamada, Öcalan ve PKK’lı hükümlüler Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Mahmut Yamalak, Ergin Atabey ile görüşmeler yapıldığı bildirildi. Avukatlar, en son 7 Ağustos 2019’da görüşmüşlerdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PKK#Öcalan#DEM Parti

BAKMADAN GEÇME!