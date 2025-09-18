Öcalan: Avrupa’ya İmralı’yı tercih ederim

Haberin Devamı

Öcalan’ın 28 Ağustos’taki ziyarette yaptığı bazı açıklamalar terör örgütüne yakın yayın organında yayınlandı. Buna göre, Avrupa’ya gidenlerin kendi yaşamlarını ülkelerinde kurmalarını ve topraklarından uzaklaşmamalarını isteyen Öcalan, Şanlıurfa, Ağrı ve diğer illerden insanların kendi bölgelerinde kalmak istememesini eleştirdi.

‘ÜLKENİZE DÖNÜN’

Öcalan, “İnsanların neden ülkelerini terk ettiği ve bu uzaklaşmanın sebepleri derinlemesine tartışılmalı. Şahsen Avrupa’dan ise burayı, yani İmralı’yı tercih ederim. Çok açık söylüyorum; kendi topraklarına, kendi kültürlerine karşı borçlarını ödemeliler. Bu süreçte bir hedefim de sürgünden ülkeye nitelikli bir şekilde dönüşü sağlamaktır” dedi. Öcalan, buna karşın Avrupa’da kalmaya devam eden Kürtlerin sosyal birlikteliklere önem vermeleri gerektiğini de söyledi.

AVUKATLARLA GÖRÜŞTÜ

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez ve Cengiz Yürekli, 6 yıl aradan sonra, hafta başı İmralı Adası’na gitti. Yapılan açıklamada, Öcalan ve PKK’lı hükümlüler Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Mahmut Yamalak, Ergin Atabey ile görüşmeler yapıldığı bildirildi. Avukatlar, en son 7 Ağustos 2019’da görüşmüşlerdi.