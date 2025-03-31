Öcalan ailesinden İmralı'ya ziyaret

Haberin Devamı

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Açıklama DEM Parti'den geldi. Öcalan'ın ailesi İmralı'ya gitti. Adalet Bakanlığı'ndan bunun için izin geldi. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Tunç, '4. görüşme değil ama aile görüşmesi var. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz' demişti. Talebe olumlu yanıt geldi ve bugün itibarıyla o görüşme gerçekleştirildiği DEM Parti tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bir yandan da DEM Parti'nin İmralı heyetinin 4. görüşme için başvurusu var. Onun ne zaman olacağı netleşmiş değil."