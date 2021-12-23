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Ocak hazırlığı

#Omikron#Koronavirüs#Ocak Ayı
Ocak hazırlığı

Avrupa’da Omikron varyantına bağlı yaşanan vaka artışlarının Türkiye’de de ocak ayından itibaren etkili olabileceği ihtimaline karşı hazırlıklar başladı. Ancak alınacak önlemlerin sınırlı olacağı, PCR zorunluluğu, kapalı mekanlarda pandemi kurallarına yeniden dönüş gibi planlar yapıldığı belirtiliyor.

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Omikron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye’de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor. Bu artışın iyi yönetilmesi için çalışma yapılıyor. Alınacak önlemlerin sınırlı olacağı, PCR zorunluluğu, kapalı mekanlarda sıkı pandemi kurallarına yeniden dönüş gibi planlar yapıldığı belirtiliyor.

EKSİK AŞILAR TAMAMLANSIN

Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, 3. doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor. 3. doz aşının yüzde 80 koruyuculuğu anımsatılıyor. Önlem adına yapılacak en değerli adımın herkesin aşıyla bağışıklığını oluşturmak olduğu belirtiliyor. Verilere göre yaklaşık 25 milyon kişi eksik aşılı. 18 yaş üstünde 7 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı.

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 5’LERDE...

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Türkiye’de 5 ay sonra aktif vaka sayısının 300 binin altına indiği duyuruldu. Vakaların pozitif çıkma oranı da son bir haftadır yüzde 5 civarında seyretti. 19 Aralık’ta ise pozitiflik oranı yüzde 4.8 çıktı. Üçüncü doz aşılar konusunda sürenin 3 aya indirilmesinden sonra günlük aşılama yeniden bir milyon sınırına yaklaştı. Geçen haftadan itibaren her gün ortalama 850 bin civarında aşı yapıldığı belirtildi. Uzmanlar, hastalığın hafif seyretmesinin kazanılmış bağışıklıktan kaynaklandığını, vakalarda belirtilerin hafif olmasının virüsün kendisinden çok, şu ana kadar doğal enfeksiyon veya aşıyla belirli bir bağışıklık seviyesine ulaşmanın etkisi olduğunu dile getirdiler.

OMİKRON’A SIKI TAKİP

Omikron’un seyri de yakından takip ediliyor. ABD’de geçen hafta yeni vakaların yüzde 3’ünü oluşturan Omikron varyantı, bu hafta yeni vakaların yüzde 73’ü oldu. İngiltere’de ise Güney Afrika’da olduğu gibi, Omikron varyantına bağlı vaka sayıları hızla artarken, hastaneye yatış ve ölümler aynı oranda yükselmedi. Omikron dalgasının daha hafif olacağına ilişkin yorumlar yapılıyor. 

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#Omikron#Koronavirüs#Ocak Ayı

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