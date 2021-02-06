Ocak ayında her şey değişti! Yüzde 100 artış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgedeki uzun yıllar ocak ayı yağış ortalaması 76,2 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yılın ocak ayında da bölgeye 76,2 milimetre yağış düştü.

Bu senenin aynı döneminde bölgede 160 milimetre yağış görüldü. Böylece, Marmara Bölgesi'nde yağışların geçen yılın ocak yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttığı hesaplandı.

Ocak ayında yağışlar Marmara Bölgesi'nin tamamında artış gösterirken bölgede son 40 yılın en yüksek 2. ocak ayı yağışları görüldü.

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"YAĞIŞLARIN NEDENİ ATMOSFERİK NEHİR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde ocak ayında yağışların arttığını söyledi.

Bundan önce bölgede yağışların oldukça azaldığını belirten Şen, "Ocak ayının başında Marmara Bölgesi'nde meydana gelen ve kuraklığın önemli oranda kırılmasında etkili olan yağışların nedeni atmosferik nehirle alakalı." dedi.

İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı 6 Şubat itibariyle yüzde 44.34'e ulaştı.

Şen, tropiklerin nemli ve sıcak havasını binlerce kilometredeki orta ve yukarı enlemlere taşıyan hızlı jet akımın atmosferik nehirler olduğunu bildirdi.

Okyanus üzerinde oluşan tipik bir atmosferik nehrin Amazon'dan çok daha fazla su taşıyabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Şen, "Ocak ayında Marmara Bölgesi'ni etkileyen atmosferik nehrin, Moritanya ve Senegal açıklarından Atlas Okyanusu üzerinden aldığı nemi Sahra Çölü ve Akdeniz ile Ege Denizi üzerinden bölgeye taşıyarak, şiddetli yağışların oluşmasına neden oldu." diye konuştu.

Şen, bu nehrin tropiklerden su çekebilecek uzunluğa ulaşmasının atmosferdeki dalgaların genliğinin artması ile ilgili olduğunu söyledi.

Bu durumun, Arktik salınımın negatif fazda olduğu zamanlarda daha fazla gerçekleştiğini vurgulayan Şen, "Geçtiğimiz senenin son aylarında arktik salınım pozitif fazda kaldı ve büyük dalgalar oluşmadığı için yeterli yağış oluşmadı. Ama ocak ayında güçlü negatif faz hakim oldu ve Marmara Bölgesi yüksek yağış aldı. Tahminler bu durumun yakın dönemde de devam edeceği yönünde." değerlendirmesini yaptı.

"TOPRAĞIN KURU OLMASI SEL VE TAŞKIN OLAYLARINA ZEMİN HAZIRLAR"

Prof. Dr. Şen, genelde şiddetli kurak dönemleri takip eden dönemlerde şiddetli yağışların meydana geldiğini belirtti.

İklimlerin sarkaçlarda olduğu gibi bir ekstremden diğerine salındığını anlatan Şen, "Hem şiddetli yağış hem de toprağın kuru olması sel ve taşkın olaylarına zemin hazırlar. Bu nedenle böyle zamanlar için hazırlıklı olunması can ve mal kaybını azaltılması açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

OCAK AYINDA EN YÜKSEK SICAKLIK CİDE'DE, EN DÜŞÜK SICAKLIK AĞRI'DA ÖLÇÜLDÜ

Türkiye'de ocak ayında en yüksek sıcaklık Cide'de, en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak kaydedildi. Bu yılki ocak ayı ortalama sıcaklığı ise 5,4 derece oldu.

Ocakta en yüksek sıcaklık 28,8 dereceyle Cide'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 34,5 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Geçen ayki ortalama sıcaklıklar, ülkenin kıyı kesimleri, Trakya ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi çevrelerinde genelde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeyse sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçüldü.

MARMARA'DA EN YÜKSEK SICAKLIK SAKARYA'DA

Marmara Bölgesi'nde, geçen ay ortalama sıcaklık Balıkesir çevresinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti.

Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,1 derece iken, geçen ay 8,2 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,9 dereceyle Bilecik ve Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 26,5 dereceyle Sakarya’da hissedildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklığın Akhisar, Uşak, Muğla, Tavşanlı, Gediz ile Nazilli mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde olduğu kayıtlara geçti.

Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,3 dereceden 8,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,3 dereceyle Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık 26 dereceyle Salihli’de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ise ocak ayı ortalama sıcaklık, Burdur, Dalaman, Fethiye, Antakya, Göksun, Tefenni, Mut, Erdemli çevrelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olduğu belirlendi.

Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,4 dereceyken, bu yılın ocak ayında 9,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,9 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 24,9 dereceyle Osmaniye’de hissedildi.

İÇ ANADOLU'DA EN YÜKSEK SICAKLIK EREĞLİ'DE YAŞANDI

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Kayseri, Konya, Zara, Kangal çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 0,9 dereceyken, bu yıl ocak ayında 2,5 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 26.4 derece olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 21,6 dereceyle Ereğli’de belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Bolu, Karabük, Cide, Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 2,8 dereceyken geçen ay 6,2 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 17,9 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 28,8 dereceyle Cide’de yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık, Ardahan, Erzincan, Bingöl, Hakkari, Sarıkamış, Erciş, Ergani ve Başkale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 4.8 derece iken, geçen ay sıfırın altında 2,7 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,5 dereceyle Ağrı’da, en yüksek sıcaklık ise 14,6 dereceyle Erzincan’da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Diyarbakır ve Batman çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,4 dereceyken bu yıl 6,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,5 derece olarak Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 21,9 dereceyle Cizre’de kaydedildi.