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Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman? Tarih belli oldu
Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yapılmaya başlandı. Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığı bildirildi. İşte, Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hakkında son bilgiler...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
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