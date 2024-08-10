Obruklar evlere yaklaştı... Vatandaşlar tedirgin

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KONYA Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı. Karapınar’da Seyithacı ve Ekmekçi yaylalarında obruk oluşumunun hızlandığını belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Delikan, “Bu bölge obrukların büyük çoğunluğunun görüldüğü alan. O bölge şu an, özellikle geçen seneyle bu sene oldukça dinamik bir alan. Bölgede Seyithacı Fayı var. Özellikle bölgeyi kontrol eden ve bu faya paralel birçok fay oradaki Sultaniye Havzası’na doğru eğimli bir şekilde devam ediyor. Bu obruklar özellikle fayların, düşen blok üzerinde ve genelde içindeki malzeme akışına baktığımızda, doğuya doğru bir malzeme akışının olduğu obruklar, bölgede hızlı bir şekilde gelişiyor ve gelişmeye devam edecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

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‘ACİL EYLEM GEREKİYOR’

Bölgede yaşayanların sayıları artan obruklarla tedirgin olduklarını söyleyen Doç. Dr. Delikan, “Daha önce biz 3 yıl o bölgeye çalıştık. Konya AFAD İl Müdürlüğü ile beraber o bölgeyi pilot bölge olarak seçtik. O bölgede aslında İHA uçuşları yapılıyor. Yani oluşabilecek obruklar belirlenmeye çalışıyor ki, daha önce biz belirledik ve oralar çöktü. Ama oradaki yaylada çok ev var. Bu evlerin arasında en son oluşan obrukla evler arasındaki mesafe belki 20-30 metre bile yoktur. Oradaki insanlarla da görüştük. Evlere çok yakın. Şans ki, evlerin altında oluşmadı. Ama insanlar burada tehlikede. Çok korkuyorlar. Alttan su çıkıyor. Hatta suyun yüzeye doğuya fışkırdığını söylüyorlar. Onun dışında bölgede gaz çıkışı var ve bu hızlı bir gaz çıkışı olduğunda insanlar bundan tedirgin oluyorlar. Maalesef ki, oradaki yaşayanlar çok tedirgin. Acil eylem gerekiyor” diye konuştu.

Arif Delikan