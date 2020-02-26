Objektif ne demek? Objektif nedir? Objektif TDK kelime anlamı

Objektif kelimesinin birinci anlamı nesnellik, sübjektif karşıtı, tarafsızlıktır. İkinci anlamı ise dürbün veya mikroskoptur. Objektif kelimesi Latince nesne kelimesinden türemiştir. Bu sebeple Nesnel anlamına gelmektedir.



Objektifliğin kısaca anlamı tarafsızlık demektir. Buna nesnellik de diyebiliriz. Nesnel düşünce tarzı konu ne olursa olsun her konuda tarafsız kalabilmektedir. Herhangi bir ortamda veya tartışma konusu oluştuğunda kimsenin etkisinde kalmadan doğrudan nesnel bir şekilde tarafsız davranmak ve doğruyu gerçek bir şekilde söylemektir.



Duygu ve düşünceleri katmadan veya etrafımızdaki kişilerin eş, dost ve akrabaların etkisinde kalmadan tarafsız kalabilmektir. Bunlar dışında objektif kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;



- Nesnel düşünce tarzı. Her konuda tarafsız olabilmek.



- Fotoğraf makinesi, mikroskop, optik aygıtlardan gelen ışınları yansıtan mercek.



Objektif Ne Demek?



Objektif kısaca tarafsız olmak demektir. Ortaya atılan bir düşünce hakkında karşı tarafların etki ve düşünceleri altında kalmadan, doğru olan düşünceyi söyleyebilmektir. Kısacası dostluk, arkadaşlık veya herhangi bir akrabalık bağlardan etkilenmeden, kişilerin kendi düşüncelerini ortaya koymadan adaletli ve tarafsız bir şekilde kişinin konuya bakabilmesidir.