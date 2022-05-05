Obezite salgınına yakalandık

Haberin Devamı

DÜNYA Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa bölgesi odaklı son raporu fazla kilo ve obezitenin salgın düzeyine ulaştığını ortaya koydu. Önceki gün açıklanan raporda 2016 verileri temel alınarak hazırlanan tabloda ilk sırada Türkiye yer alıyor. Rapora göre Türkiye’de fazla kilosu olan ya da obez yetişkinlerin oranı yüzde 66.8. Erkeklerde bu oran yüzde 64 olarak belirlenirken kadınlarda yüzde 69.3’e yükseliyor. Aynı tabloda sadece obezite dikkate alındığında da Türkiye yüzde 32.1’le ilk sırada.

53 ÜLKE İNCELENDİ

DSÖ’nün 53 ülkeyi kapsayan ve Avrupa Obezite Kongresi’nde sunumu yapılan raporuna göre diğer ülkelerdeki durum da pek iç açıcı değil. Türkiye’yi Malta, İsrail ve İngiltere izliyor. Tablonun sonunda ise Tacikistan (45.3), Özbekistan (48.2) ve Kırgızistan (48.3) yer alıyor. Belgeye göre Avrupa bölgesinde fazla kilolu ve obez olan yetişkinlerin ortalama oranı yüzde 58.7.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın ABD’de kürtaj krizi büyüyor Haberi Görüntüle

Bu oran kadınlarda yüzde 54.3’te kalırken erkeklerde yüzde 62.9 seviyesinde. Rapor her üç çocuktan birinin de fazla kilo ve obezite sorunu yaşadığına işaret ediyor. Erkek çocuklarda aşırı kilo sorunu kızlara göre daha yaygın. Fazla kilo ve obezitenin yayılmayı sürdüren salgın boyutlarına ulaştığı belirtilirken DSÖ Avrupa Direktörü Hans Henri Kluge, “Obezite Avrupa ve Orta Asya’da sınır tanımıyor” dedi. Kluge, 53 ülkenin hiçbirinin WHO tarafından belirlenen, 2025’te obezitenin yükselişini durdurma amaçlı hedefleri tutturamayacağına dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın Devletin Kızı Lülü'nün kına kokulu bayramları Haberi Görüntüle

13 TÜR KANSERİ TETİKLİYOR

OBEZİTE, kendi başına bir sorun olmanın ötesinde başka hastalıkları tetikleme kapasitesi de var. Bunlar arasında 13 çeşit kanser, iki tür diyabet ve kalp hastalıkları yer alıyor. Aşırı kilonun Avrupa bölgesinde her yıl doğrudan ya da dolaylı en az 200 bin yeni kanser vakasına neden olduğu hesaplanıyor. Obezite, Avrupa’da önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. DSÖ, obezitenin Avrupa’da yılda 1 milyon 200 bin ölüme neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu oran toplam ölümlerin yüzde 13’üne denk düşüyor.