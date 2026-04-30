Obezite kanser riskini artırıyor

Yeni araştırma, obezitenin sanılandan daha büyük bir risk oluşturduğunu ortaya koydu. Daha önce kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40’ının obeziteyle bağlantılı olduğu düşünülürken, yeni veriler bu oranın daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada, hastaların sadece tedaviye başladıkları andaki kilosuna bakmanın yeterli olmadığı vurgulandı. Çünkü birçok hastada geçmişteki obezite durumu, mevcut kiloya göre daha belirleyici olabiliyor. Nitekim sadece tek bir vücut kitle indeksi ölçümü kullanıldığında hastaların yüzde 25’i obez görünürken, geçmiş veriler incelendiğinde bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkıyor.

Özellikle pankreas kanseri gibi bazı türlerde bu fark daha da dikkat çekiyor. Tedavi başlangıcında hastaların yalnızca küçük bir kısmı obez görünürken, aslında yarısından fazlasının geçmişte obez olduğu ortaya kondu.

Bilim insanlarına göre obezite; kronik iltihaplanma, hormonal değişimler ve metabolik bozulmalar yoluyla en az 13 farklı kanser türüyle bağlantılı. Bu nedenle sadece kilo vermek değil, yaşam boyu kilo geçmişini de dikkate almak gerekiyor.

Uzmanlar, obeziteyle mücadelede erken önlemin önemine dikkat çekerken, hastaların değerlendirilmesinde yalnızca mevcut kilonun değil geçmiş sağlık verilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.