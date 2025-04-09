Obezite kadınların dizlerini yordu

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ANTALYA’da düzenlenen Türk Girişimsel Radyoloji Kongresi’nde kireçlenme tedavisi de masaya yatırıldı. Hürriyet’e konuşan Türk Girişimsel Radyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Mustafa Özdemir, obeziteyle kireçlenme arasındaki ilişkiyi anlattı: “Kireçlenme kadınlarda daha çok görülüyor. 60 yaş üzeri insanların yüzde 40’ına yakınında osteoartrit yani kireçlenme görülüyor. Çünkü bu bir dejenerasyon. Hastaların şikâyetlerini ve tahlillerini inceleyerek tedaviye karar verilmesi gerekiyor. Kadınlarda çok daha sık görülüyor, çünkü kadınlarımız maalesef büyük ölçüde obez.

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ALINAN HER KİLO YÜK

Alınan her kilo ile birlikte eklemlere yük biniyor ve bu ağırlıkla eklem yapısı dejenere oluyor. Anadolu kadını hamur işi yemekleri seven, şişman ve obezitenin çok olduğu bir popülasyon. Mesela bacağınıza bir 10 kilo ağırlık takıp yürümeye çalışın. Ne kadar zor yürüdüğünüzü göreceksiniz. 5 kilo vermek bile o kadar etkiliyor ki hastaların şikâyetleri ciddi anlamda azalıyor. Kireçlenme arttıkça enflamasyon da artıyor ve bazı dokular gelişiyor. O dokuları da besleyen birtakım atardamarlar oluyor ve vücut orayı tamir etmek için kanlanma artıyor. Biz enflamasyonu yaratan atardamarlara tek tek girerek tıkıyoruz ve yok ediyoruz. Mesela daha önce diz protezi yaptırmış ve böyle bir sorunu olan hastamızda uyguladık. Çünkü tekrar ameliyat edilmesi zor bir hastaydı. Böyle hastalarda da uygulanabilen bir yöntem.”

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6 MİLYON KİŞİDE KİREÇLENME VAR

- Doç. Dr. Mustafa Özdemir kireçlenmeyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Kireçlenme ABD’de 27 milyon kişiyi etkilemektedir. Türkiye’de ise 6 milyon kişiyi etkilediği düşünülmektedir. 2030’da toplumun yüzde 20’si ya da 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 13 milyon insanın bu hastalıktan etkileneceği düşünülmektedir. Kadınlarda, erkeklere göre yaklaşık 2 kat daha fazla görülür. Kireçlenme tedavisinde genikulat arter embolizasyonu denilen bir yöntem uyguluyoruz. Özellikle yaşlı, ilaca cevap vermeyen veya tekrar ameliyat edilmesi zor olan hastalarda daha uygun bulunan bu yöntem çok fazla bilinmiyor. Kireçlenme olan hastalarda görülen enflamasyon yani bir çeşit iltihabi dokular gelişiyor. Anjiyografi ile yapılan bu teknik sayesinde ağrıya neden olan dokuları bloke ediyoruz.”