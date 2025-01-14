Obezite ameliyatlarında yeni dönem

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‘HER YERDE YAPILAMAYACAK’

“Obezite cerrahisi, üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun altyapı ve cerrahi donanım şartlarını haiz ameliyathanesi olan, ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek komplikasyonlara zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edilebilecek sağlık tesislerinde yapılabilecek. Obezite cerrahisi uygulayacak sağlık tesisinde, belirlenen standartlara sahip cerrahi uzman tabip ve ameliyat ekibinin haricinde, iç hastalıkları-endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, kardiyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, anestezi ve reanimasyon dallarında uzman konsültan tabiplerin bulunması zorunlu olacak. Obezite cerrahisi yapılacak hastaya ameliyat sonrası beslenme ve yaşam tarzı değişikliği kazanabilmesi için sağlık tesisinde ameliyat öncesi ve sonrası verilecek eğitimlerde ve hastaların ameliyat sonrası takiplerinin yapılması için görevlendirilmek üzere fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog çalıştırılacak.

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Obezite cerrahisi yapmak isteyen, ana dalı genel cerrahi uzmanlığı olan tabiplere bakanlıkça ‘Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi’ düzenlenecek. Bu belgeye sahip olmayan uzman tabipler, obezite cerrahisi uygulayamayacak.

EN AZ 15 VAKALIK ŞART

En az 15 vakalık obezite cerrahisi ameliyatına katıldığını gösterir başhekimlik onaylı belgeye sahip olan ve bakanlıkça düzenlenen uzaktan eğitim sistemi üzerinden 16 saat teorik eğitimi alan uzman tabipler, Bakanlığa başvuruda bulunabilecek. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülenlere ‘Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi’ düzenlenecek. En az 25 vakada obezite cerrahisi ameliyatını kendisinin yaptığını belgeleyen ve bakanlığa başvuran genel cerrahi uzmanı tabiplere, teorik eğitime girmeden obezite cerrahisi uygulama belgesi düzenlenecek.

ÖNCE TAKİP VE TEDAVİ

Beden kitle indeksi 30’un altında olan hastalara obezite cerrahisi yapılamayacak. 30-40 arasında olan hastalara ise obezite merkezlerinde takip ve tedavi programlarına yönlendirilmeden obezite cerrahisi gerçekleştirilmeyecek. 35-40 arasında olup, eşlik eden hastalığı bulunanlara da bir obezite merkezinde takip ve tedavi programına girmeleri önerilecek. Hastanın obezite cerrahisi uygulanmasını istemesi halinde obezite cerrahisi uygulanacak sağlık tesisinde e-Rapor üzerinden ‘Obezite cerrahisi olabilir’ raporu düzenlenerek obezite cerrahisi yapılabilecek. Beden kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastalara da önce bir obezite merkezinde takip ve tedavi programına girmeleri önerilecek, hasta obezite cerrahisi uygulanmasını isterse yine ilgili e-Rapor düzenlenerek cerrahi işlem yapılabilecek. Hastalar, 3 aylık izleme alınacak. Sağlık turizmi kapsamında, müracaat eden hastalardan da beden kitle indeksi 30’un altında olanlara kesinlikle obezite cerrahisi yapılamayacak.”

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‘4 MİLYON KİŞİNİN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR’

Türkiye Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, “Artık herkes obezite ameliyatı yapamayacak. Yönetmelikle, hastanelerde asgari olması gereken donanımlar tariflendi. Hastalara bağlı kriterler de net ortaya kondu. Hastalar talep etseler bile hiçbir başlık altında BKİ 30’un altında olanlar obezite ameliyatı olamayacaklar. İyi hastanelerde, doğru hasta seçilerek ameliyat yapılacak. Yani özensiz ve düzensiz uygulamalar artık olmayacak. Türkiye’de dünya standartlarında yıllık 90 bin-100 bin civarında obezite ameliyatı yapılıyor. Bu güveni devam ettirmek şart. Çünkü dünyanın her yerinden hasta geliyor. Türkiye’de 4 milyona yakın kişinin obezite ameliyatı olmaya ihtiyacı var” dedi.

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