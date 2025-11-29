Obezite ameliyatıyla hayatını geri aldı

Haberin Devamı

DERİN Somkaya, 135 kilo ve hareketsiz bir çocuk olduğu için arkadaşlarıyla okul içinde bile oyun oynayamıyordu. Onların hızına yetişemediğinden çocuklar korku evine, spora, paintball’a giderken o evde kalıyordu. Zaten arkadaşları da artık Derin’i gittikleri yere davet etmiyordu. Okulu bırakmaya karar verdi. Obezite ameliyatı oldu, 2.5 ayda 26 kilo verdikten sonra okula dönme kararı aldı. Böylece, yeni hayatına “Merhaba” dedi. Derin Somkaya yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı:

KİLOLARIMDAN UTANIYORDUM

“Kendimi bildim bileli kiloluyum. Zaten biraz kilolu da doğmuşum. Bu nedenle biraz dışlanıyordum. Kilolarımdan utanıyordum. İnsan içinde çok dolaşmak, dışarı çıkmak istemiyordum. Annem ‘Bir ameliyat var deneyelim mi’ diye sordu. Böylece karar verdik. Ameliyat olalı 2.5 ay oldu. 26 kilo verdim. Vermeye de devam ediyorum. Şu an arkadaşlarımla ilişkim gayet iyi. Artık beden eğitimi derslerine de giriyorum. Ata binmek istiyordum, biraz daha kilo vermem gerekiyor. Ameliyat sonrası biraz garip oldu. Midem doyuyor ama gözüm doymuyor. Her gördüğümü yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Zaten bir-iki lokmadan sonra doyuyorum.”

Derin Somkaya 135 kiloydu.

ANNESİ ÇOK MEMNUN: GİYİMİ BİLE DEĞİŞTİ

8 sene önce kendisinin de aynı operasyonu geçirdiğini belirten anne Seval Somkaya şunları söyledi: “Çok şükür ki ameliyat sonrasındaki süreci sorunsuz atlattık, komplikasyonlar yoktu. Giyim kuşamı değişti. Daha önce hep bol ve siyah giyinirdi. Şimdi beyaz giymeye başladı. Çok mutluyuz.”

DOÇ. DR. HARUN KARABACAK: SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİYDİ

Derin’in ameliyatını yapan Doç. Dr. Harun Karabacak, Derin’in hastaneye geldiğinde evre 3 obezitesi olduğunu söyledi: “Vücut kitle indeksi yüzde 40’ın üzerindeydi. Obeziteye bağlı psikolojik ve metabolik rahatsızlıklar başlamıştı. Özellikle okul döneminden uzaklaşması gibi adölesan döneminde gördüğümüz sıkıntılar baş göstermişti. Kendi ekibimiz çocuk psikiyatri, çocuk endokrin uzmanı ile birlikte değerlendirdik. Detaylı tahliller yapıldıktan sonra ameliyat hazırlıklarına başladık. Ameliyat öncesinde Derin’e sıvı diyet ve karbonhidrattan fakir diyet verdik. Bu diyetlerle birlikte kilo verimi sonrası başarılı bir şekilde tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik. Şu an ameliyattan sonra ikinci ayında ve kilo vermesi devam ediyor. Özgüveni yerine geldi.”