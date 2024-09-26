Obezite akciğeri de yağlandırdı

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Türkiye obezitede uzun zamandır ne yazık ki Avrupa birincisi. Harvard’da obezite ve diyabet üzerine çalışmalar yapan Türk biliminsanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil obezitenin sebep olduğu ve çok yeni keşfedilen bir organ yağlanması açıkladı. Sabri Ülker Bilim Merkezi ve Harvard Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı çok merkezli yeni bir çalışmaya göre, obezite nedeniyle akciğerde astım benzeri bir hastalık gelişiyor. Karaciğer gibi yağlanan akciğerler de astım benzeri ve tam tanımlanmamış bir hastalık yaparak nefes almada güçlüğe, nefes darlığına neden oluyor. Henüz ön basımı gerçekleşen çalışmada buna FABP4 isimli hormonun neden olduğu belirtiliyor.

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YENİ BİR HASTALIK

Sabri Ülker Vakfı’nın düzenlediği Bilim Ödülleri için Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile vakıf binasında bir araya geldik. Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, yeni bulunan hastalıkla ilgili şunları söyledi: “Her sene diyabetten 5 milyon insanı kaybediyoruz dünyada. Salgınlarda dahi buna yakın gelecek bir kayıp yok. Kalp hastalığı, yağ metabolizması ile ilgili pek çok araç elimizde olduğunu düşünerek birçok insan sorunun bittiğini düşünebilir ama bu da her yıl 40 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Obeziteye bağlı yeni fark ettiğimiz ve az bilinen problemler de var. Astım riski yükseliyor. Bu şişmanlığa bağlı astım gibi geçmiş, ama şişmanlıkta çok başka bir akciğer hastalığı ortaya çıkıyor. Bizim yeni tarif ettiğimiz bir hastalık.

NEFES ALDIRMIYOR

Tıpkı karaciğerde olduğu gibi akciğerde de yağlanma olması. Hatta biz buna yağlı akciğer hastalığı diyoruz. Bu hastalık klasik astım tedavilerine cevap vermiyor ve bu insanlar çok zor durumda. Nefes alamıyorlar ve tedavi bekliyorlar. Milyonlarca insan nefes alamıyor. Bu insanlara sadece diyet yapın, kilo verin demek ise manasız kalıyor.”

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BİLİM ÖDÜLÜ KARSLIOĞLU’NA

-Her yıl önemli çalışmalara imza atan genç Türk biliminsanlarına verilen Bilim Ödülleri’nde, bu yıl ödülü alan isim Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu oldu. Karslıoğlu, memeli hayvanlarda bulunan bir hücre çalışma prensibinin insanlarda da olduğunu gösteren çalışmasıyla ödüle layık görüldü. Çalışma özellikle kadınlarda üreme tedavilerine ışık tutabilecek nitelikte.