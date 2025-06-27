Obez ailenin çocuğu da obez oluyor

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Türkiye’de yüksek ‘Vücut Kitle Endeksine’ sahip yetişkin sayısının Dünya Obezite Atlası’na göre 2030 yılına kadar 47.4 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yazıcı obeziteye dair son rakamları paylaştı ve obezitenin hem ekonomik hem sağlık hem de sosyal açıdan ortaya çıkardığı sonuçları açıkladı.

ÇOK NEDENİ OLAN KOMPLEKS BİR KONU

Prof. Yazıcı: “2024 yılına geldiğimizde Türkiye’de yüzde 30’un üzerinde obezite oranı var. Obezite sıklığının arttığını görüyoruz. 2022’de yine Türkiye’de erkeklerde yüzde 24 kadınlarda yüzde 39 gibi bir oran var. Bu da erkeklerde 7 milyon, kadınlarda 11 milyon insanın obez olduğunu gösteriyor. Toplamda 18 milyon 700 bin insan, yani yaklaşık erişkin popülasyonun 3’te 1’i obez Türkiye’de. 2045 yılına yapılan projeksiyona bakarsak; kadınlarda yüzde 43’e erkeklerde yüzde 26’ya çıkacağı ve bu rakamın erkeklerde yaklaşık 10 milyona, kadınlarda ise 16 milyona kadar artacağı düşünülüyor. Obezite çok yönlü kompleks bir durum. Birçok nedeni var. Mesela hem annesi hem babası obeziteli olan bir çocuğun obeziteli olma ve bunu yetişkinliğe taşıma ihtimali yüzde 70’e çıkıyor. Ekonomi ile de alakası var. Sağlıklı yiyeceğe ulaşabiliyor olmak da bir etken. Tedavide de sadece hekim değil bir beslenme uzmanı ve bir psikolog da olmalı.”

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RAKAMLARLA OBEZİTE

-2030’a kadar dünya genelinde 1.13 milyar yetişkinin obeziteli olacağı öngörülüyor.

- 2030 yılına kadar 3 milyar yetişkinin (dünya yetişkin nüfusun yarısının) kilo fazlalığı veya obezite ile yaşayacağı öngörülüyor.

- Türkiye’de obez sayısı 2022’de 18.7 milyonu aştı.

- Yetişkin nüfusun yüzde 36’sı obez.

- Her yıl en az 2.8 milyon kişi aşırı kilo veya obezite nedeniyle hayatını kaybediyor.