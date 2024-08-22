Obamalardan Kamala’ya tam destek

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinde önemli bir rol oynadığı öne sürülen eski Başkan Obama, “Amerika’nın kendisine verdiği şansı halka vermek için tüm hayatını harcayan, sizi gören, sizi duyan ve her gün kalkıp sizin için savaşacak birini, Kamala Harris’i seçme şansımız var” dedi.

BÖLÜNMÜŞ BİR ÜLKE İSTEMİYORUZ

ABD toplumundaki bölünmüşlüğe dikkat çeken Obama, “Çoğumuz birbirine küs ve bölünmüş bir ülkede yaşamak istemiyoruz” derken Demokrat Parti’nin seçim kampanyasının ülkeyi daha iyi hale getireceğini vaat etti. Uzun bir süre boyunca Biden’ın yerine başkan adaylığı için adı geçirilen Michelle Obama da Harris’e büyük destek verdi. “Umut geri dönüyor” diyen Obama, “Kamala Harris, bu an için fazlasıyla hazır. Başkanlık makamını talep eden en nitelikli insanlardan biri. Ve de en onurlu insanlardan biri” diyerek Harris için oy talep etti.

Haberin Devamı

BİDEN’DAN NÜKLEER STRATEJİ PLANI

- Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın orduya “Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı” verdiğini yazdı. Haberde, Biden’ın mart ayında imzaladığı strateji planı, ilk kez Çin’in nükleer cephaneliğindeki hızlı genişlemeye odaklanacak şekilde değiştirildi. Ayrıca, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra Kuzey Kore ile İran’ın Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya sağladığı konvansiyonel silahların, Washington’un düşüncesini kökten değiştirdiği belirtildi. Dört yılda bir düzenlenen belgenin kopyalarının yalnızca sınırlı sayıda yetkili ile paylaşıldığı aktarıldı.